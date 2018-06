Así celebraron los japoneses su triunfo ante Colombia

En abril, Japón fue ampliamente descartado como un contendiente fuerte en el grupo H del Mundial de Fútbol luego de la contratación de Akira Nishino como timonel del equipo. Hoy, en el debut de los nipones en suelo ruso, Japón logró conseguir tres puntos de oro frente al conjunto de Colombia que le sirven de pilar para construir su camino a la siguiente ronda.

Los fanáticos de la escuadra dirigida por Nishino celebraron en las calles de Japón el triunfo de su selección. En videos quedaron registrados los momentos del festejo de los seguidores del equipo asiático. Entre tanto, el entrenador pidió mesura ante la victoria, pues aseguró que “si hubiera sido solo un juego, hubiéramos tenido un desfile en las calles de Saransk, pero tenemos más juegos por venir, así que salvaremos nuestras celebraciones”.

Like I was saying about the celebrations in Shibuya. #WorldCup2018 pic.twitter.com/lpTjrEx9Ua