Bélgica sorprendió y eliminó a Brasil de Rusia 2018

Redacción deportes

Choque de trenes en el Kazán Arena, uno de los templos más imponentes de Rusia 2018. Brasil, el favorito, perdió un invicto de 24 partidos y se quedó en los cuartos de final de Rusia 2018. Bélgica se impuso 2-1 y dio un salto de calidad: demostró que no son un conjunto de estrellas aisladas. Las sincronizó y ahora van por la clasificación a la final ante Francia.

Neymar, brilló por su ausencia en la cita orbital. Se va envuelto en críticas por su show, pero no de juego sino de simulaciones. Que no faltaron ante la ausencia de ideas de los brasileños. A los 14 minutos, Fernandinho anotó un gol en contra tras un tiro de esquina, una cachetada para un equipo sólido en todas sus líneas, pero que no está acostumbrado a remar en los momentos adversos.

Bélgica no bajó los ánimos y en una gran combinación de Lukaku y De Bruyne, el mediocampista del Manchester City clavó el 2-0 tras un latigazo con su pierna derecha. Silencio en Kazán.

Para la segunda parte, el DT Roberto Martínez decidió defenderse y aguantar el resultado. Una fórmula conservadora que por lo general no termina con final feliz. Se blindó con cinco defensores y tres volantes de marca dejando a Lukaku y a Hazard solos en ataque. Por eso a los 76 minutos Renato Augusto convirtió de cabeza el descuento luego de las libertades en mitad de la cancha que le otorgaron sus rivales.

Pero no alcanzó. El muro europeo aguantó y Eden Hazard se consagró con sus corridas y explosividad en ataque como la figura del partido. Uno de los partidos más importante de los últimos tiempos para los belgas. Parados en la delgada línea de ser un equipo del montón o, por fin, una escuadra grande. Los dirigidos por Roberto Martínez han optado por el segundo camino. Ahora darán la vida ante Francia el próximo martes en San Petersburgo (1:00 p.m.).

