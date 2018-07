David Ospina: "Es una lástima que esto se acabe, pero hay que levantar cabeza"

Redacción deportes

Sus atajadas esta vez no fueron suficientes. David Ospina no pudo ser el héroe de siempre. Sus manos no pudieron hacerle frente al disparo de Eric Dier que terminó dándole la clasificación a Inglaterra, quien tras salir vencedor este martes jugará frente a Suecia el próximo sábado (9:00 a.m.). En el Spartak Moscú terminó la ilusión de Colombia. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

"Nos vamos triste porque la verdad se dio todo dentro del terreno de juego, pero merecíamos más por todo lo que mostramos a lo largo de los 90 minutos, pero acá se nos acaba la aventura del Mundial aunque nos vamos con la conciencia tranquila porque lo dimos todo", afirmó Ospina minutos después de que Dier pusiera la serie 4-3 en la definición desde el punto blanco ante Inglaterra.

Por Colombia Matheus Uribe y Carlos Bacca erraron sus penales, mientras que Falcao García, Luis Fernando Muriel y Juan Guillermo Cuadrado anotaron sus cobros.

Durante los 90 minutos tuvo muy pocas actuaciones porque los ingleses no inquietaron el arco colombiano, salvo el penalti, que sancionó el estadounidense Mark Geiger al minuto 57, y que Harry Kane, en un cobro a toda la mitad del arco no logró detener. (Lea también: Colombia perdió ante Inglaterra y quedó eliminada de Rusia 2018)

"Teniamos a un gran rival al frente. Por eso hay que sentirse orgulloso de todo lo que este equipo pudo demostrar", comentó el antioqueño, quien con Colombia ya lleva 87 partidos defendiendo el arco tricolor.

"Orgullosos por lo que demostramos, pero hay que levantar la cabeza porque se vienen muchas cosas", señaló el guardameta quien tras caer en los penaltis terminó en el llanto. "Dejamos hasta la ultima gota de sudor, pero es una lastima que se nos acabe la aventura del Mundial", concluyó. (Le puede interesar: Revivir el gol con el que Yerry Mina le dio el empate a Colombia ante Inglaterra)

Ante Inglaterra terminó el sueño de Colombia en esta Copa del Mundo. Ahora, los ingleses buscarán un cupo en las semifinales del torneo ante Suecia, el próximo sábado (9:00 a.m.).