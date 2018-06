A dos días del debut en Rusia 2018, la selección española destituye a Julen Lopetegui

Luis Guillermo Montenegro - Enviado especial a Rusia

La selección española de fútbol, una de las máximas favoritas a quedarse con el título del Mundo en Rusia 2018, se quedó sin entrenador a dos días de su debut ante Portugal, en Sochi. Los campeones del mundo en Sudafrica 2010 vivieron un episodio que cambió el ambiente del grupo en un segundo y fracturó la convivencia en la concetración del plantel en Krasnodar. Todo porque Julen Lopetegui, hasta hoy el seleccionador, había sido anunciado como técnico del Real Madrid, a partir de julio.

“No me siento traicionado porque Julen ha hecho un trabajo implacable. Nos vemos obligados por cómo se han hecho las cosas. Es un profesional integro, pero las formas no han sido las correctas. No podemos permanecer al margen de las negociaciones de uno de sus trabajadores y mirar para otro lado. Nos hemos visto obligados”, comentó en rueda de prensa el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales. El fichaje sorpresa de Julen Lopetegui por el Real Madrid, anunciado en la tarde del martes por el conjunto blanco, precipitó los acontecimientos en la concentración de España y dejó al técnico fuera de la selección a 48 horas del partido ante Portugal. (Lea aquí: Julen Lopetegui es el nuevo entrenador del Real Madrid)

Este anuncio por parte del club madrileño sentó mal en la mayoría de jugadores del equipo ibérico, quienes no veían con buenos ojos la situación, aludiendo a que Lopetegui ya no tenía la cabeza en España sino en el club merengue. Sergio Ramos, capitán de la roja y del Real Madrid, intentó mediar para mantener el grupo compacto de cara a la cita orbital, sin embargo, fue imposible.

La mayoría del grupo estuvo a favor de la salida de Lopetegui, incluso apoyaron la idea del presidente Rubiales de actuar de una manera rápida. Y eso que todo esto se pudo evitar. Según le contó un periodista español a El Espectador, el presidente de la Federación pidió el favor al mandamás del Real Madrid, Florentino Pérez, de que no se hiciera pública la llegada de Lopetegui al banquillo blanco hasta después de la Copa del Mundo, sin embargo, cinco minutos después de pedirle ese favor en una llamada telefónica, los canales oficiales del club campeón de Europa publicaron la noticia.

Los españoles catalogan esto como un gran escándalo, lo que les quita el rótulo de favoritos al título, pues no será fácil superar un momento así. Mucho más teniendo en cuenta que ya los jugadores convocados por voluntad de Lopetegui deberán seguir defendiendo la roja en Rusia, aunque sean dirigidos por otro entrenador.

Una hora después del adiós a Lopetegui se anunció que el reemplazo será Fernando Hierro. (Lea también: Fernando Hierro, nuevo entrenador de la selección española)