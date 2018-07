Falcao: “Es un partido que siempre soñamos”

Jesús Miguel de la Hoz - Moscú

Con la seriedad que siempre le ha caracterizado, Radamel Falcao García apareció en la sala de prensa del estadio del Spartak en Moscú. El delantero colombiano entró por delante de José Pékerman, se sentó y fue el primero en responder con la prudencia que siempre lo ha caracterizado. “Es un partido que siempre soñamos”, dijo ante los medios de comunicación. Ese anhelo de jugar una Copa del Mundo y que en Rusia se está materializando hoy lo tiene adportas de un encuentro contra Inglaterra que es vital para el objetivo del combinado nacional: superar lo hecho en Brasil 2014.

Falcao no tiene nada más en la cabeza que ese encuentro, todos sus sentidos están enfocados y apuntando hacia los ingleses. “Nuestros jugadores están acostumbrados a vivir estas situaciones”, dijo como para expulsar la tensión previa al compromiso y darle a conocer a los periodistas británicos que el seleccionado colombiano también tiene futbolistas que saben cómo afrontar este tipo de encuentros. “Esperamos disfrutarlo, sabiendo que tenemos una buena responsabilidad en nuestras manos”, añadió.

El camino de Colombia ilusiona si llega a vencer a Inglaterra. Muchos lo ven como una gran oportunidad. Sin embargo, el samario sabe que hay que ir paso a paso. Lo hecho por Rusia contra España, la clasificación de Japón, de Suecia como primera de grupo F o el triunfo de México en contra de Alemania, entre otros, son resultados que invitan a que el anhelo sea grande, pero Falcao está con los pies en la tierra. “Después del primer partido del grupo que no fue bueno supimos reponernos. Encaramos los dos siguientes encuentros como una final y respondimos. Enfrentamos en octavos a una gran selección así que tenemos que seguir con la misma consigna”.

Esos resultados sorpresivos que se han dado en el campeonato del mundo han demostrado que las distancias en el fútbol se han acortado. Inglaterra es un equipo con una gran historia, en materia futbolística, sobre sus hombros. Es una selección que fue campeona del mundo en 1966 y ha disputado (con este) 15 Mundiales. “Existe un poco de favoritismo, pero nosotros nos enfocamos en nuestras armas, en nuestra capacidad, en lo que somos capaces de hacer frente a un seleccionado como Inglaterra”, resaltó Radamel Falcao.

Inglaterra es un país en el que Falcao no pudo brillar. Donde su fútbol se opacó y fue relegado al banco en su paso por el Manchester United y el Chelsea. Fueron dos años (2014/15 y 2015/16) difíciles los que vivió en la Premier League. Louis van Gaal y José Mourinho no le dieron la oportunidad de demostrar su capacidad goleadora. Volvió al Mónaco tras ese paso nefasto y volvió a brillar con luz propia. Eso hace parte del pasado y no vive con eso. Solo piensa en el presente. “Es muy lindo estar en esta fase y enfrentar a un rival como Inglaterra, que siempre ha sido una selección favorita a llegar a etapas definitivas”.

Para este compromiso todo está listo: el estadio del Spartak en Moscú, los jugadores, entrenadores e hinchas solo esperan el inicio del partido para definir las llaves de los cuartos de final. “Todos nuestros jugadores están listos con la mejor disposición para el encuentro”, dijo con la ilusión y esa sed de triunfo que siempre lo acompaña. Esa que lo ha llevado a levantarse de sus momentos más difíciles y que hoy lo tienen con la mira puesta en la portería Jordan Pickford, arquero de Inglaterra.