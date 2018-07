Pékerman: "Queremos hacer algo similar a lo que se hizo en Brasil"

Jesús Miguel de la Hoz - Moscú

Sala de prensa a reventar. Mientras los ojos del fútbol están puestos en el partido entre Brasil y México por los octavos de final de la Copa del Mundo, en Colombia el corazón late a ritmo de la selección. Es la tercera vez en la historia que un combinado nacional avanza a octavos de final de un campeonato del mundo y este martes enfrentará en el estadio del Spartak de Moscú a Inglaterra. Una victoria sería una invitación a soñar con cosas grandes, para que este se convierta en un campeonato de ensueño. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

Pero primero está el escollo inglés, un seleccionado al que Colombia nunca le ha ganado y para este encuentro existe la incógnita que ha rondado a la selección nacional a lo largo del torneo: James Rodríguez. El sábado se conoció que lo que sufre es un edema menor sin ruptura fibrilar en el sóleo de la pierna derecha. Y ese parte lo confirmó José Pékerman en la conferencia de prensa. "Tuvimos la buena noticia del resultado de su prueba médica. No tiene ninguna rotura grande, ni grave. Tenemos un día y medio para seguir de cerca su recuperación y esperamos que pueda estar para el partido".

A lo largo de el proceso de José Pékerman con la selección, tanto Radamel Falcao García como James Rodríguez han sido bastiones importantes dentro del grupo. Ambos ejercen un liderazgo dentro del equipo, tanto así que si el delantero samario, quien es el capitán, no puede estar por algún inconveniente el mediocampista toma esa responsabilidad. Sin embargo, el técnico argentino mira más allá. "Siempre han sido fundamentales para el equipo y en distintas situaciones en los que alguno de ellos no ha estado, el equipo ha respondido", afirmó. "Nos damos cuenta del valor que tiene el buen momento por el que pasa el fútbol colombiano porque durante varios años el equipo se ha mantenido con una regularidad que habla de la competitividad que tiene, con varios jugadores que han estado en dos mundiales, otros en uno y algunos que no alcanzaron a estar". (Lea también: “De las adversidades nos sabemos sobreponer” : Luis Fernando Muriel)

Para este compromiso existe una confianza alta. No quiere decir que se esté subestimando al rival sino por el trabajo que ha realizado el cuerpo técnico con un grupo al que conoce. Con el que siempre trata de buscar variantes para generar situaciones en ataque. En los últimos juegos la pelota quieta es la que ha preponderado en la idea táctica. "Buscamos potenciar nuestras virtudes y observar las dificultades del rival. Mirando estadísticas, videos. Los muchachos son aplicados y buscamos lo posible para encontrar jugadas que puedan definir un partido", explicó Pékerman en la rueda de prensa previa al encuentro.

Uno de los jugadores que puede reemplazar a James Rodríguez, quien en los 15 minutos que estuvieron abiertos a la prensa hizo trabajo diferenciado, es Luis Fernando Muriel. Es una variante, como también lo es jugar con una línea de tres con Mateus Uribe, Wilmar Barrios y Carlos Sánchez o en menor medida José Heriberto Izquierdo. "La opción Muriel no está descartada. Contra Senegal demostró lo que tiene. Sus características fueron fundamentales para el cambio de ritmo de la selección. Se encuentra bien con los compañeros. Contamos con él siempre".

Precisamente una de las enseñanzas que le dejó el partido contra Senegal fue que la selección debe ser más concreta a la hora de pasar y debe ser más eficaz a la hora de atacar. Sin embargo, el entrenador resalta que Colombia ha tenido un crecimiento notable, que lo han convertido en un rival complicado. "Tenemos muchas expectativas, de hacer algo similar de lo que se hizo en Brasil".

Al frente está un equipo difícil como lo es Inglaterra, que perdió el último encuentro contra Bélgica pero jugando con un equipo lleno de suplentes. Eso lo destacó Pékerman. "Un equipo que puede hacer descansar a sus jugadores es beneficioso porque es un torneo de pocos días de recuperación entre partido y partido. Sin embargo, para nosotros es una oportunidad importante porque venimos jugando encuentros duros, decisivos. Eso nos levantó la autoestima, la confianza y nos llenó de credibilidad para afrontar momentos fuertes y eso será clave en este compromiso donde enfrentaremos a un equipo fuerte, con grandes jugadores. Creemos en nuestro equipo, en lo que tenemos para lograr la victoria". (Le puede interesar: El profesor de matemáticas que será el árbitro del duelo de Colombia ante Inglaterra)

Colombia e Inglaterra, por un cupo a los cuartos de final. Expertos hablan constantemente de el camino que quedó por esa parte del cuadro y hablan constantemente de que del ganador de este encuentro sale un favorito para llegar a la final. Será un encuentro que se robará la atención del país, incluso a aquellos que públicamente desprecian este deporte. Todo lo que se tenía que decir ya se dijo, ahora es el turno de que los jugadores hablen en la cancha.