Faryd Mondragón cuestiona el proceso de paz

-Redacción Actualidad

Los comportamientos de un par de hinchas de la selección de Colombia que hacen presencia en Rusia, siguen siendo parte de la discusión. El asunto ha dado para todo. Desde drásticas decisiones corporativas, como la que tomó Avianca al despedir al empleado que aparece en el video de los colombianos que camuflaron licor en unos binoculares y burlaron la seguridad del estadio de Kazán, hasta análisis de tipo sociológico que intentan explicar estas actuaciones.

A la avalancha de opiniones se sumó en las últimas horas la del exportero, Faryd Mondragón, quién, durante un conversatorio en la Casa del Fútbol de Conmebol, en Moscú, al ser preguntado por los hechos protagonizados por los hinchas colombianos, terminó hablando del proceso de paz que terminó con el fin de las Farc como grupo armado al margen de la ley. Lea también: La diferencia entre el humor y el irrespeto: una lección de Rusia 2018

"Lo primero es que siento vergüenza ajena. Creo que todos los que conocen a los colombianos saben que ese no es el comportamiento de un colombiano que tenga valores y educación. Pero la educación empieza en casa (...) en este momento en Colombia estamos viviendo una etapa de transición que espero termine con la elección presidencial. Hemos vivido tiempos de impunidad y doble moral. Por eso, por más que condenemos este tipo de acciones hay cosas más graves que han pasado en el país", aseguró.

Al hacer referencia a esas "cosas más graves", el exportero de la selección de Colombia, indicó: "Hay gente que ha masacrado, que ha secuestrado, violado niños y matado tanta gente y hoy en día están impunes, aspiran a cargos políticos, a presidente, a cargos públicos, como si nada. Todo encubierto, todo disfrazado, con una fachada llamada "proceso de paz" que de paz no tiene absolutamente nada". También: Empleado de Avianca cuenta su versión sobre lo que ocurrió en Rusia

Mondragón hizo referencia a la condena social que ha recaído sobre los colombianos que protagnizaron los videos que se viralizaron.

"Todos nos hemos equivocado. Por eso a estas personas no se le puede condenar de la misma manera que no se le ha condenado o no se han castigado a otras personas que hoy en día andan libres, andan en carros escoltados pagados por el gobierno, andan pretendiendo ser la nueva era o el nuevo aire o corriente política que va a salvar al país cuando hace menos de 5, 10 o 15 años estaban matando gente, masacrando o poniendo carros bombas, matando niños o transformando a una juventud en guerrilleros".

