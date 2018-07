Jorge Luis Pinto y su análisis de Rusia 2018

Luis Guillermo Montenegro - Enviado especial a Rusia

La sala de prensa del estadio Spartak de Moscú tiene una capacidad para 400 personas, entre periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Es un espacio ideal para que las personas que están cubriendo el Mundial puedan trabajar de manera cómoda. Hay un restaurante, un comedor, casilleros e Internet de alta velocidad. En una de las mesas está sentado el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien hace cuatro años, en el Mundial de Brasil 2014, vivió el momento más feliz de su carrera, cuando llevó a Costa Rica a los cuartos de final. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

En Rusia su idea es poder ver los partidos, analizarlos y coger todo lo bueno que ve para aplicarlo en los equipos que dirija en el futuro. Tiene dos ofertas sobre la mesa, una de ellas, muy cerca de concretarse con una selección nacional.

¿En cuántos Mundiales ha estado, contando el de Rusia 2018?

Ya he podido estar en 10 Copas del Mundo, nueve en la tribuna y una como técnico.

¿Es cierto que se ve mejor el fútbol desde la tribuna?

No se compara la tensión de estar ahí, en la raya, a disfrutarlo en la comodidad de la tribuna. Lo que creo es que el fútbol es lindo en donde sea y aunque me encanta verlo desde la tribuna, sí creo que para uno como entrenador es mucho más emocionante y real estando sobre la raya, dirigiendo.

¿Cómo vive los juegos?

Tengo una agenda en la que anoto las nóminas para identificar a los futbolistas y saber quiénes están jugando. Luego voy sacando nota de las características de cada uno y miro sus movimientos y los de los entrenadores.

¿Qué equipo lo ha descrestado hasta el momento?

Francia me ha gustado mucho. También Brasil, que levantó su nivel y ha vuelto a mostrar su esencia, con un 4-3-3, sin un volante creativo, pero con mixtos y hombres de punta desequilibrantes. Francia juega de otra manera, con un 4-4-1-1 o un 4-4-2, con volantes punteros muy buenos, como por ejemplo Mbappé y centros delanteros importantes.

¿Y qué jugadores?

N’Golo Kanté es un volante mixto moderno que me ha descrestado. En Brasil, el trabajo de Willian y lógico de Neymar, un futbolista supremamente desequilibrante. Harry Kane ha hecho seis goles y eso hay que destacárselo. Es un hombre atractivo que tiene todo para terminar como máximo artillero.

¿De los otros clasificados a cuartos, qué destaca?

Lo de Suecia me gusta porque ha sostenido todo su juego en una buena defensa y así ha complicado a grandes, desde la eliminatoria. Dejó fuera a Holanda, Italia y, ahora, a Alemania. También me gusta Uruguay, sobre todo por el peso ofensivo que le dan Cavani y Suárez; allí el Maestro Tabárez sabe explotar las virtudes de sus atacantes. Rusia no me ha gustado para nada, mientras que Croacia y Bélgica tienen muy buenas individualidades.

¿Por qué cree que se han equiparado grandes y chicos?

Los grandes no están trabajando o las figuras no le están poniendo cuidado al Mundial y no se sacrifican. El trabajo de los técnicos se centra en sus figuras y si no aparecen, pues los resultados no van a salir. En los equipos chicos se nota el oficio y el trabajo de los técnicos.

¿Le gustó el Mundial de Colombia?

No tuvo mucha regularidad. Tuvo facetas muy buenas, otras regulares y unas muy pobres, como es el caso del partido contra Japón. Destaco que fueron cuajando y perfeccionaron cosas con el correr de los partidos. La defensa mejoró mucho, adquirió seguridad y posicionamiento. En el medio campo igualmente. Siento que tuvimos problema en lo que creía que mejor estábamos, que es en la creatividad y profundidad. A un Mundial hay que venir en plenitud de forma y algunos jugadores de Colombia no estuvieron así.

¿Cree que hay que ilusionarse con Catar 2022?

Vienen jugadores extraordinarios para Catar. En la defensa, la dupla de Dávinson Sánchez y Yerry Mina. En el medio campo, volantes como Matheus Uribe, Wilmar Barrios, Juan Fernando Quintero y James. En el ataque, tenemos a Muriel y a Miguel Borja. Hay que ilusionarse.

¿Qué opina de la organización?

Las indicaciones en los estadios no son las mejores. Pero el aporte del grupo humano de ayuda es muy bueno. Estuve hace como 29 años acá, seis meses antes del cambio social y estoy sorprendido por todo. El aseo es un modelo para el mundo. Por ejemplo, nunca había visto un Mundial con tanta seguridad, en los estadios y en las ciudades. Eso le brinda al espectador una tranquilidad y, lógico, se facilitan las cosas.

¿En qué ha visto más cambios, después de 29 años?

Los cambios sociales que ha tenido Rusia han sido mayúsculos. No se ven solo en la calle carros marca Lada, como antes, sino que hay BMW, Mercedes Benz, Audi y todas esas marcas de lujo. Si Lenin se levantara del mausoleo, en donde está embalsamado, se volvería loco al ver que a una cuadra de su tumba hay un centro comercial con grandes marcas y hotel Four Seasons.