La historia de un inglés amante del fútbol que vive en Colombia y apoya a la tricolor

Alfred Davies

Me enamoré de la selección de Colombia en el Mundial de 2014. Inglaterra salió de la competencia en la fase de grupos y de manera poco respetable: por primera vez en su historia, tras jugar tan solo dos partidos ya estaba eliminada. En esa Copa del Mundo, en la búsqueda de otra nación para apoyar, el equipo colombiano representó todo lo contrario de mi país natal. Los cafeteros jugaron con estilo, pasión y alegría. Siendo sincero, antes de ese mes en Brasil, lo único que conocía de Colombia era el narcotráfico y el conflicto armado. Lo que hizo la tricolor en Brasil me presentó una nueva imagen de este país, una imagen que quedaría marcada en mi mente. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

Tres años más tarde, visité Colombia por primera vez. El viaje por numerosas y hermosas regiones me dio cantidad de razones para enamorarme aún más del país: su riqueza musical, su biodiversidad impresionante y, más que todo, su gente encantadora y hospitalaria. Estos primeros pasos me apasionaron tanto que menos de un año más tarde regresé a Bogotá para hacer prácticas en El Espectador. Y hoy, exactamente cuatro meses después de llegar a Colombia, por destino o por mala fortuna, mis pasiones se enfrentarán.

Crecí con la llamada “generación de oro” de la selección inglesa. Pero la clase de Beckham, Rooney y Gerrard no proporcionó nada más que decepción y frustración. En aquel Mundial de 2014, justo cuando me enamoré de la selección colombiana, me cansé de los tres leones. Sin embargo, este año en Rusia, el equipo de mi tierra tiene otra cara. Jóvenes talentosos y humildes, la plantilla elaborada por Gareth Southgate ha renovado mi pasión, como la de muchos ingleses. Por eso, mis dos pasiones se enfrentan quizás en el peor momento. (Lea: Max y Platón, los hinchas rusos de Colombia)

Fue un debut difícil en Rusia para Inglaterra. Frente a Túnez, trabajaron mucho para una merecida victoria. Luego golearon a Panamá, un oponente ciertamente inferior. Y finalmente, con los suplentes, perdieron frente a Bélgica. Pero lo que destaco de la fase de grupos es un cambio profundo en la actitud, tanto de los jugadores como de los hinchas: por primera vez desde hace muchos, muchos años, hay cierto optimismo entre los ingleses.

Me duele que sea esta selección, que me ilusiona tanto, la que se enfrente con mi querida Colombia. Viví la celebración en el parque de la 93 tras la victoria sobre Polonia y viví entre amigos la pura felicidad del gol de Mina. ¿Ahora qué? Lo irónico es que para la opinión pública en cada país, la selección evitó un oponente potencialmente más difícil. (Puede leer: El profesor de matemáticas que será el árbitro del duelo de Colombia ante Inglaterra)

Muchos ingleses temían la posibilidad de ir contra Senegal, un equipo que impresionó mucho al principio del torneo. Para los colombianos, un partido contra el ataque aterrador de Bélgica era menos deseable.

El ganador del partido de octavos, en el lado supuestamente “más fácil” del cuadro, podría ser el futuro finalista del Mundial. Pero no nos precipitemos. Habrá duelos individuales fascinantes. El de Dávinson Sánchez y Harry Kane, compañeros en el Tottenham Hotspur, por ejemplo. (Le puede interesar: Hay mística: la historia entre Colombia e Inglaterra)

En mi cabeza también hay una batalla: ¿voy con mi tierra natal o mi país adoptivo? Difícil decisión. Por lo menos sé que habrá un país mío en los cuartos de final del Mundial de Rusia de 2018.