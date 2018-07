La irónica disculpa del diario The Sun por su ofensiva portada hacia Colombia

Redacción deportes

The Sun, uno de los diarios más reconocidos del Reino Unido y del mundo, despertó a sus lectores el pasado martes con una elocuente, polémica y a la vez ofensiva portada hacia Colombia referente a su lucha contra las drogas. Luego de la lluvia de críticas que recibieron y tras la victoria de Inglaterra frente al equipo dirigido por José Pékerman, le respondieron a sus lectores con una irónica disculpa.

Leer más: Embajador colombiano en Reino Unido se mostró "triste" por polémica portada de The Sun

"La portada de ayer pudo darle la impresión al mundo de que Colombia era conocida por su comercio de cocaína. Esto fue injusto con los colombianos, quienes están mucho más avergonzados de su selección por sus trampas, simulaciones y juego brusco en el partido de ayer. Estamos contentos de haber dejado claro este punto", señaló el rotativo.

La portada del pasado martes del diario decía: "Los Tres Leones enfrentan una nación que le ha dado al mundo a Shakira, un buen café y, eh, otras cosas, nosotros decimos: ¡Go Kane!", con una foto de su delantero estrella Harry Kane.

La pronunciación del titular es muy similar a la de "cocaine" ("cocaína" en inglés), y es frecuente que los tabloides británicos recurran a este tipo de juegos de palabras.

Tras el encuentro, Yerry Mina le dijo a la prensa que "por lo menos le demostramos a los ingleses que no iba a ser tan fácil como ellos creían". The Sun, que vende alrededor de 1.5 millones de ejemplares al día, es caracterizado por ser un diario sensacionalista y amarillista. No es la primera vez, ni será la última, que entrarán en polémica.