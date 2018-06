La selección de Argentina va por la revancha en el Mundial de Rusia 2018

Daniel Avellaneda - Buenos Aires

Ese combo de adrenalina, tensión y angustia quedó atrás. Argentina ya está en octavos de final, una situación habitual en los mundiales, con la excepción de Corea-Japón 2002. No sería relevante si su tránsito en la fase de grupos no hubiera sido tan traumático. Sin embargo, la Selección albiceleste sufrió producto de sus internas. Estuvo a cuatro minutos de pegar la vuelta muy pronto, como aquel equipo de Marcelo Bielsa. Lo salvó Marcos Rojos con un derechazo inatajable. ¿Por qué costó tanto llegar a esta instancia? ¿Y qué puede esperarse, entonces, ante Francia, uno de los candidatos a ganar el título, este sábado a las 9 AM (Gol Caracol)? (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

La preparación no fue adecuada. Llegó a Barcelona, la casa de Lionel Messi, con un solo amistoso, frente a Haití en la Bombonera, y se canceló el partido ante Israel en Jerusalén, lo que generó un conflicto diplomático y mucha preocupación de los jugadores. Especialmente, del crack rosarino. Se lesionó Manuel Lanzini y se convocó de urgencia a Enzo Pérez, quien una semana antes estaba paseando por Río de Janeiro, tomándose fotos bajo la imagen del Cristo Redentor. Hoy, es titular indiscutible. La influencia de los futbolistas es muy grande. Pidieron jugar con un doble cinco ante Islandia, el empate obligó a Jorge Sampaoli a hacer variantes y la derrota ante Croacia produjo un enorme cortocircuito.

La noche del 0-3 con el equipo europeo, la mesa chica de la Selección impuso condiciones. Le advirtió al técnico que sus cambios y tácticas los confundían. Alzó la voz Javier Mascherano, el capitán sin cinta. Y si una imagen vale más que mil palabras, aquella que se propagó en la previa del duelo ante Nigeria es elocuente: el ‘Jefe’ que juega en China, sentado junto al entrenador, señalaba la carpeta y se tomaban apuntes. A fin de cuentas, terminaron jugando los históricos, muy a pesar de que el ‘Zurdo’ de Casilda llevó a Giovanni Lo Celso (PSG), Paulo Dybala (Juventus) y Cristian Pavón (Boca Juniors). La presencia de Franco Armani, ex arquero de Atlético Nacional, actualmente en River Plate, tal vez haya sido una de las pocas concesiones. Si hasta le consultó a Messi, durante el partido contra los africanos, si era el momento de incluir a Sergio Agüero en el segundo tiempo. (Puede leer: Cumplió el sueño de su vida: brillante debut de Armani con la selección de Argentina)

No venía bien barajada la mano para el subcampeón del mundo, que también había tenido una clasificación complicada en las Eliminatorias y lograda con los pelos de punta en la última fecha frente a Ecuador en Quito. La viralización de audios de Whatsapp tampoco ayudó. En uno de ellos, Ricardo Giusti, ex campeón del mundo, revela que los jugadores se habían enojado con Sampaoli y pensaban armar el equipo ante Nigeria. “Se pudrió todo”, remarcaba el Gringo. Visto lo que sucedió en San Petersburgo, quizá sea el más fidedigno de todos.

El gol de Rojo calmó las aguas. Y aunque la relación entre el técnico y los jugadores se ata con alambre, tanto Sampaoli como los históricos caminan juntos. El estratega santafesino entregó las armas. Sabe que tiene que consensuar en una suerte de doble comando. Y a partir de ahí, será lo que Messi quiera. En todo sentido. Porque el 4-4-2 que se plantó ante Nigeria mostró un buen funcionamiento en el primer tiempo, otra vez con el astro del Barcelona como principal figura. Messi le había marcado la cancha al entrenador. Le dijo que no le llegaba la pelota. Y pidió por Ever Banega. El volante del Sevilla le puso un magnífico pase largo en el primer gol. (Le puede interesar: “Los jugadores saben que es un partido a muerte”: Javier Zanetti)

Por eso continuará como titular. Aunque habría un cambio si se tiene en cuenta la práctica de este viernes. Messi podría jugar de “falso 9”, una posición que rescató Pep Guardiola para Barcelona en 2010. Imprevisible, con un talento inigualable, la ‘Pulga’ es ideal para esta función. Porque conecta con los volantes y llega libre al gol, generando preocupaciones entre los marcadores centrales. ¿Será la mejor opción, teniendo en cuenta que son Raphaël Varane (Real Madrid) y Samuel Umtiti (Barcelona)?

Por afuera estaría Pavón en lugar de Gonzalo Higuaín. Sin un centrodelantero neto, la apuesta es Messi por adentro y el extremo de Boca y Angel Di María por afuera. No está atravesando un buen momento ‘Fideo’. No obstante, es uno de los históricos. Y las cartas ya están echadas. Ellos mandan. Aunque la coyuntura no da para demasiados movimientos, claro. (Lea: Así quedaron las llaves de octavos de final del Mundial de Rusia 2018)

Mientras el resto de las selecciones llegó a Rusia con un plan de juego aceitado, Argentina fue mutando a bordo de sus problemas. El buen primer tiempo con Nigeria fue una luz que se apagó en el complemento. Con poco tiempo de trabajo, es demasiado pretencioso pensar que esta generación podrá alcanzar otra final. Pero está Messi y ese plus es único. De él depende Argentina, que se divide entre el exitismo que pide un recambio generacional y aquellos que respaldan a estos jugadores, muy a pesar de las tres finales perdidas. ¿Cuánto pesará el promedio de edad? El seleccionado albiceleste es el más longevo del Mundial, con casi 30 años. Experiencia le sobra ante la sangre joven francesa, que también llega cuestionada. Incluso, a pesar de terminar primero en su grupo. Didier Deschamps es criticado por sus planteos defensivos. Y todavía no apareció Antoine Griezmann. Y no explota en todo su esplendor Kylian Mbappé. Los argentinos esperamos que no lo hagan este sábado.