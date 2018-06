Lewandowski: más que un goleador

Camilo Amaya - Kazán

Propenso a las lesiones. Ese fue el dictamen escueto y lapidario que le dieron a Robert Lewandowski cuando tenía 18 años y trataba de materializar el sueño de su padre, fallecido un año antes, de ser futbolista profesional. Además de que se le doblaban los tobillos con facilidad y que sufría contracturas musculares en sus gemelos, el jugador polaco no tenía el biotipo que demandaba su posición, pues era muy delgado, de estatura promedio y con poca potencia. En otras palabras: no valía la pena invertir en él ni en su futuro, pues esa fragilidad física podía convertirse en fragilidad mental y, por ende, ser una mala inversión. Sin embargo, el Legia Varsovia lo contrató. No por su pasado en el Delta Varsovia, club en el que hizo todo su proceso como juvenil, sino por una jugada que vio uno de los ojeadores del equipo y que lo cautivó para convencer a los directivos de que había que ficharlo.

Robert, hijo de una voleibolista profesional y de un judoka, quedó goleador ese año de la segunda división de su país, con 15 tantos, y ayudó para que su equipo ascendiera a la primera categoría. Lewandowski se convirtió en el futbolista más importante del torneo local y en la ilusión de Polonia de volver a tener un Grzegorz Lato, goleador del Mundial de Alemania en 1974, con siete anotaciones. Ya después llegaron sus años en el Borussia Dortmund y su buena relación con Jürgen Klopp, el entrenador que lo potenció y que trabajó junto a él en una muestra de lo costoso que es explotar el talento.

Fuerte, técnico y líder en la cancha, Lewandowski tuvo que jugar de 10 por un tiempo y, aunque renegó en solitario por su ubicación, aprendió a dejar a sus compañeros en mejor posición, perfeccionó el uso de las dos piernas y cuando de nuevo fue ubicado en punta lo hizo mucho mejor. No sólo se educó en el terreno de juego, también en el diario vivir, pues en menos de un año dominó el alemán. “Lleva un aparato por toda la casa y repite cada palabra un montón de veces”, dijo su madre un día que fue a visitarlo y que quedó asombrada por la disciplina de su hijo para entender el idioma. Y eso le permitió comunicarse mejor en el terreno, hacerse entender con los demás y dejarle claro a Klopp que no quería volver a jugar en el centro cuando lo suyo era estar metido en el área rival.

En cuatro temporadas marcó 74 veces en la Bundesliga y se fue consolidando como uno de los mejores de Europa, y pasó al Bayern Múnich, club en el que hoy en día comparte con el colombiano James Rodríguez. Lo que poca gente sabe es que durante la semana estudiaba todas las tardes para obtener su título en entrenamiento y dirección del deporte. Es decir, los sábados y domingos se dedicaba a los goles y de lunes a viernes a los libros y a las largas jornadas que le demandaba la universidad. Le tomó 10 años terminar su carrera, por los compromisos, los viajes y los entrenamientos. En 2007 se graduó con un proyecto en el que relató su vida, desde los partidos en la calle al frente de su casa hasta los mejores encuentros que ha tenido. De hecho, el día de la sustentación el jurado encargado de evaluarlo se vistió de rojo y blanco, adrede, para festejar la clasificación de Polonia a este Mundial. También cambiaron el día de la presentación para que Robert no se desconcentrara antes del duelo contra Montenegro (4-2) con el que su país selló el tiquete a Rusia.

La calificación: tres cincos, la más alta en el sistema educativo polaco. “Nadie me había preguntado por eso. Y sí, espero poder ejercer mi carrera cuando me retire”, dijo aquí en Kazán en la rueda de prensa previa al duelo contra Colombia hoy, en un partido clave para ambas selecciones y definitivo en las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del torneo. Lewandowski comandará, como en toda la eliminatoria europea, a una Polonia que espera eliminar al equipo de José Néstor Pékerman, para así quitarse la presión de los medios locales que cada vez le piden más.