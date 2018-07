“Los pequeños detalles marcarán la diferencia ante Bélgica”: Didier Deschamps

-Redacción Deportes

Como jugador, Didier Deschamps fue campeón en Francia 1998, ahora espera serlo en el banquillo. “Cómo no soñar, si hemos llegado tan lejos”, dice.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró que su equipo accedió con merecimiento a las semifinales del Mundial de Rusia y que ahora “es imposible no soñar con ser campeones”. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)

Luego de su convincente victoria sobre Uruguay, en Nizhny Novgorod, Les Bleus enfrentarán a Bélgica, el martes, por un cupo a la gran final, instancia a la que han llegado dos veces, en 1998, cuando fueron campeones en casa, capitaneados precisamente por Deschamps, y en 2006, cuando cayeron ante Italia, en Berlín, Alemania.

“Creo que es una victoria merecida considerando el partido que hemos hecho. Hemos sido superiores a ellos y hemos tenido más control, especialmente en la segunda parte”, valoró el entrenador. (Lea: El museo de los mundiales está en Moscú)

El técnico francés felicitó a sus pupilos por haber superado otra prueba “muy difícil”, ante un rival que habitualmente “no encaja muchos goles y tiene una defensa sólida”. “Creo que, a pesar de la juventud de nuestro plantel, algo que no es necesariamente malo, hemos evolucionado bien”, señaló.

Preguntado por la posibilidad de que Francia consiga su segundo título mundialista, el estratega, nacido en Bayona hace 59 años, remarcó que hasta ahora solo han demostrado que tiene “potencial para llegar a semifinales. El resto lo veremos”, advirtió. Deschamps se emocionó al hablar sobre el crecimiento de su equipo y la manera como ha encarado el torneo. “Estamos jugando a un alto nivel. Creo que desde el partido ante Argentina, en octavos de final, incrementamos nuestro nivel. Ante Uruguay hemos controlado mejor el partido, sobre todo en la segunda parte, y no les hemos dado oportunidades. Lo importante es no darle oportunidades al adversario para marcar goles”. (Lea: Jorge Luis Pinto y su análisis de Rusia 2018)

“En cuanto a la intensidad, -prosiguió- todos los duelos han sido duros y estos muchachos los han sabido encarar. ¡Estoy orgulloso de ellos, feliz de que estemos en la semifinal!”. Deschamps reconoció que “los aficionados franceses quieren volver a ganar la Copa y cómo no soñar si hemos llegado tan lejos”. “Debemos ser ambiciosos. Yo soy así, esa es mi personalidad. Así era yo de jugador y no voy a cambiar ahora. Dentro del equipo también hay jugadores con espíritu competitivo que están dispuestos a darlo todo. Sin tener un espíritu fuerte, un equipo no puede tener buenos resultados a nivel internacional”, sostuvo.

Durante una charla con los medios de comunicación, el técnico francés elogió a sus jugadores más experimentados, como Olivier Olivier Giroud, Antoine Griezmann y Raphael Varane: “Son líderes en nuestro grupo, aparecen en los momentos en los que se les necesita”. Sobre el duelo ante Bélgica se limitó a reconocer que “es un gran equipo, con hombres muy desequilibrantes. Eliminó a Brasil, no hay mejor carta de presentación que eso. Me parece que somos equipos muy parecidos y los pequeños detalles marcarán la diferencia”. (Lea: Las costumbres uruguayas del jugador francés Antoine Griezmann)