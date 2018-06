Mal debut para los equipos suramericanos en Rusia

-Redacción Deportes

El Mundial de Rusia no arrancó bien para los equipos suramericanos. La derrota de Colombia ante Japón este martes en Saransk cerró una primera jornada para el olvido para los equipos de la Conmebol. De los cinco clasificados a la competición, solo Uruguay consiguió hacerse con los tres puntos. (Puede leer: David Ospina, la única buena noticia de Colombia en su debut en Rusia 2018)

Los charrúas son por ahora los únicos que sacan la cara por el subcontinente. En el segundo día de competición, Uruguay consiguió una victoria sobre la hora contra la selección de Egipto. A partir de allí, todo han sido decepciones para los países suramericanos.

Los siempre favoritos Argentina y Brasil decepcionaron en sus respectivos debuts, pero tienen intactas las posibilidades de calificar. Por el lado de los albicelestes, los dirigidos por Jorge Sampaoli no supieron imponerse ante la modesta selección de Islandia. Aunque se fueron rápidamente en ventaja con un gol de Sergio el 'Kun' Aguero, los islandeses reaccionaron e igualaron el marcador. No obstante, los argentinos pudieron haberse ido de nuevo en ventaja si no es porque Lionel Messi erró un penal a favor de Argentina. (Puede ver: Así fue el frustrante debut de Lionel Messi en Rusia 2018)

Por su parte, los brasileños se vieron soreprendidos por una ordenada selección de Suiza, que revirtió rápidamente el gol que marcó el volante del Barcelona Philippe Coutinho. La 'canarinha' comenzó bien el encuentro, pero una vez se adelantaron en el marcador no pudieron ampliar su ventaja y vieron como los suizos les empataron luego de un tiro de esquina.

Casos diferentes son los de Perú y Colombia, que debutaron con derrota en la competición y complicaron sus chances de avanzar a la siguiente ronda. El equipo dirigido por Ricardo Gareca mereció mejor suerte en su partido contra Dinamarca, pues aunque jugó mejor que su rival, perdió por la mínima diferencia. Los peruanos, al igual que los argentinos, pudieron haberse ido en ventaja si no es por que Christian Cueva erró un penal a favor de la 'albiroja'. (Le puede interesar: Brasil, a resarcir su historia tras el papelón de hace cuatro años)

Pero sin duda quien más decepcionó en el debut fue Colombia, que llegaba como una de las favoritas en el grupo H. Cuatro años después, Japón y Colombia volvían a verse las caras, pero esta vez la victoria fue para los asiáticos, que aprovecharon una imprudencia de Carlos Sánchez (que fue expulsado) para adelantarse en el marcador a los 3 minutos de juego. (Le puede interesar: Carlos Sánchez, el primer expulsado de Rusia 2018)

A pesar de la adversidad, Colombia logró empatar el encuentro a través de un soberbio tiro libre de Juan Fernando Quintero, pero en el segundo tiempo los japoneses se volvieron a poner en ventaja. El marcador terminó con 2 goles a favor de los japoneses frente a uno de los cafeteros.

Al terminarse el partido de Colombia, el saldo para los suramericanos fue de dos empates, dos derrotas y apenas una victoria. Algo que los equipos buscaran revertir en la segunda jornada del Mundial y desmentir el mito que dice que a los paìses de esta parte del mundo no les va bien en territorio europeo. (Vea aquí nuestro especial sobre el Mundial de Rusia 2018)