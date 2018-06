"No estuvimos a la altura de Colombia": DT de Polonia

-Redacción Deportes

Este domingo Colombia le ganó (3-0) a Polonia y siguió con vida en el Mundial de Rusia. Pero en la orilla contraria las caras largas, el llanto y la desazón fueron evidentes en los rostros de los jugadores polacos y en especial en la del técnico Adam Nawalka, quien en la rueda de prensa se mostró reflexivo y elogió el trabajo de José Néstor Pékerman y la calidad de los jugadores de la selección de Colombia.

"Sabíamos que Colombia es un rival temible, tiene jugadores excelentes que juegan en los grandes clubes. Entonces nuestra estrategía era atacar e intentar marcar. Queríamos ser cuidados en defensa, pero ellos jugaron bien y estoy seguro que van a avanzar en la competición", estas fueron las primeras palabras del técnico al querer hacer un balance de lo que fue el duelo de este domingo. (Lea también: Colombia goleó a Polonia y recuperó su alegría)

"Nuestros jugadores lo dieron todo hasta el final del partido. Perdimos ante un equipo fuerte y hay que aceptarlo", aseguró el técnico minutos después de caer (3-0) este domingo ante Colombia. "El partido estaba igualado hasta el primer gol. Cambiamos nuestro sistema para ser más ofensivos, pero me entristece lo sucedido", afirmó Nawalka.

El estratega al mando de Polonia reconoció todo el tiempo la superioridad hombre a hombre que para él tenía Colombia sobre sus dirigidos. "Tuvimos que enfrentar a jugadores de buen nivel . No pudimos hacer circular el balón de forma ágil y ellos nos acabaron con sus contragolpes. Intentamos incluir otro delantero, pero el rival fue muy superior. Y aunque tuvimos dos oportunidades al final del partido, no fuimos eficaces", señaló el técnico de 60 años.

Ante las preguntas de la prensa de su país sobre la capacidad física de los polacos el técnico reafirmó el buen papel de la selección dirigida por José Pékerman. "En cuanto a la preparación de los jugadores, no hubo nada distinto a que el equipo rival tuvo más calidad y también muchos más aciertos. No estuvimos a la altura de Colombia", afirmó. (Le puede interesar: Pékerman: “El triunfo nos fortalece, pero no hay triunfalismo”)

Sin embargo, no fue ajeno a la autocrítica. "El análisis individual lo hago después del partido y no lo hago en publico. Elegí a los que elegí porque pensé que eran los mejores y lo importante era que los que habían brillado en otros partidos demostracen su valía. Por eso tomamos la decisión de alinearlos. Personalmente no creo que por los jugadores que elegí se viera afectado el resultado final. Hice cambios, intentamos introducir equilibrios, pero cuando se va perdiendo hay que cambiar de estrategia". Polonia venía de perder (2-1) con Senegal en la primera fecha, una derrota que obligó al seleccionador a realizar cambios este domingo. Lamentablemente para él, no resultaron favorables las modificaciones.

La última fecha para Polonia será ante Japón, al que también se refirió en la rueda de prensa. "Es un equipo que juega un fútbol muy unido. Estoy convencido de que es un rival complicado, vamos a jugar lo mejor posible teniendo en cuenta que vamos a elegir los mejores para ese encuentro", concluyó. (Vea aquí nuestro especial del Mundial de Rusia 2018)