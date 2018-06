Pékerman: “El triunfo nos fortalece, pero no hay triunfalismo”

Jesús Miguel de la Hoz - Kazán

El rostro de José Pékerman reflejó gran satisfacción cuando entró a la sala de prensa del Kazán Arena. Todo le había salido a pedir de boca. Sus dirigidos respondieron con lo que se había trabajado y el seleccionado colombiano logró su primer triunfo en el campeonato del mundo. Una victoria que reconforta, que va más allá de los tres puntos y le devuelve la ilusión al pueblo colombiano, después de un difícil arranque tras la derrota 2-1 frente a Japón.

Pékerman comenzó la rueda de prensa dedicándole el triunfo a Carlos Sánchez, quien salió expulsado en el primer encuentro a los tres minutos. “La ha pasado mal en estos días”, dijo el seleccionador argentino. “Lo quería compartir porque ese es el sentimiento de todo el grupo”, continuó el entrenador. Así inició sus palabras ante los medios, sin que nadie le preguntara. Tomando el control y expresando el apoyo de todos los compañeros de equipo. (Lea también: Colombia goleó a Polonia y recuperó su alegría)

Además resaltó que lo mostrado este domingo en Kazán era lo que siempre tuvo en mente y para este encuentro contó con todos sus principales jugadores, algo que no había tenido contra Japón. “Mostramos muchas cosas que queremos. De a poco vamos encontrando el mejor estado de algunos futbolistas que venían con alguna dificultad. Siempre estuvo la idea de jugar de esta manera y se mantuvo de principio a fin en el partido de hoy”, explicó el argentino.

Aunque el juego empezó con posesión dividida. Con un estudio constante por parte y parte por la presión de lograr un triunfo que los mantuviera con vida en la Copa del Mundo, el seleccionado nacional después del minuto 15 asumió la responsabilidad de manejar el encuentro con sus jugadores claves: Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. “La unidad del equipo en todas sus líneas, el fútbol apareció y se concretaron los goles. Es un marcador que nos deja bien parados en el Mundial”, indicó.

Precisamente por el buen funcionar de estos dos futbolistas, Colombia mostró una cara diferente a la de hace cinco días en Saransk. “Esta clase de jugadores siempre proyectan cosas. Es una sociedad que trabajó en función al resto del equipo, son dos futbolistas con un gran talento y aportaron su fútbol para complementarse bien. Ayudaron a potenciar las líneas de todo el equipo”, dijo Pékerman. (Lea también: Juan Guillermo Cuadrado: "Este partido sirvió para unirnos")

De los pies de Quintero salió el pase profundo para que Falcao lograra marcar el segundo gol del partido y le diera la tranquilidad al seleccionado nacional. “Es una de las mayores alegrías que nos dio el partido”, afirmó el seleccionador argentino. Sus palabras estuvieron llenas de sentimiento por todo lo que vivió el delantero colombiano hace cuatro años. “Estamos siempre esperando que pueda concretar goles, estar como estuvo en el partido de hoy, queremos apoyarlo para que muestre todo su potencial. Es importante para él, para el partido y para lo que vendrá”.

Sobre Abel Aguilar, el entrenador dijo que aún no se conoce la gravedad de su lesión “levantó mucho la pierna, en ese movimiento sintió una pequeña molestia. Hay que esperar la revisión. No tiene nada que ver con lesiones anteriores”, señaló el estratega. Además, alabó la actuación de Wilmar Barrios, “fue muy buena”, dijo. “Lo esperamos así, por eso él fue el primer cambio del partido contra Japón. Lo necesitábamos para que el equipo tuviera equilibrio. Esta noche demostró su buen momento”. (Le puede interesar: Revivir los goles que le dieron la victoria a Colombia ante Polonia)

Pero el fútbol se mide por números. La actuación quedará para el recuerdo, ahora los jugadores tendrán que mentalizarse para el partido del próximo jueves contra Senegal y no dejar que el triunfo los haga perder el rumbo. “Queremos que los jugadores siempre dependan de su actuación, valorando siempre al rival. Colombia ha crecido mucho porque los jugadores tienen autocrítica, son ambiciosos y son capaces de superar momentos malos”, resaltó. “Cuando las cosas no salen es porque jugamos mal o existen equivocaciones propias. El triunfo nos fortalece, pero no hay triunfalismo. Estamos bien mentalmente pero tenemos que mejorar porque somos ambiciosos”, finalizó.

Colombia está cerca de lograr la clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo. El jueves enfrenta a Senegal en Samara. Un duelo en el que no le sirve únicamente el empate. Será un partido de vida o muerte, pero los futbolistas del combinado nacional cuentan con la experiencia para afrontar encuentros de este talante. Un examen para mantener la mirada fija en el objetivo que se han trazado: superar lo hecho en Brasil 2014. (Vea nuestro especial sobre el Mundial de Rusia 2018)