Pékerman: "Vinimos por más, no pasa por nuestra cabeza perder"

Redacción deportes

Llegó la hora definitiva. Este jueves (9:00 a.m.), la selección de Colombia jugará su último partido de la fase de grupos ante Senegal. En la rueda de prensa previa al encuentro frente a los africanos, José Néstor Pékerman reconoció que la única fórmula es ganar y que David Ospina no está lesionado y podrá ser de la partida.

Las lesiones. Hay buenas noticias. Ospina está bien, solo fue un golpe y está en buenas condiciones. La lesión de Aguilar no es grave, por lo que lo vamos a cuidar. Esperamos tenerlo pronto. El resto del equipo está bien.

El triunfo ante Polonia. Todo el equipo hizo un gran partido. Necesitábamos algo así. Estoy convencido de todos mis jugadores.

El difícil encuentro ante Senegal. Es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegurará la clasificación, pero el ánimo es muy fuerte y tenemos que ser optimistas por lo que sucedió en el último juego. Es un rival muy fuerte, juegan como europeos. Esperamos encontrarles los puntos débiles.

Perder sería un fracaso. Vinimos por más, no pasar no sería un buen resultado. Eso no pasa por la cabeza de todo. Somos optimistas. Nunca hablo de mi futuro y no lo haré ahora.

Elogios para Quintero. Todos tienen esas presiones que llevan al éxito, entonces en medio del partido el fútbol muestra la realidad de las cosas. Disfruto apreciar los talentos. Veo algo que me sorprende gratamente y lo manifiesto, eso es positivo.

Yerry Mina. Venía de tiempos difíciles en Barcelona. Él era fundamental en Brasil, pasó momentos duros, pero así lo recibimos y nunca dudamos de él. Sigo pensando que será uno de los grandes centrales del mundo. Necesita la adaptación lógica de los jugadores en el fútbol europeo.

El apoyo masivo de colombianos en Rusia. La gente siempre nos acompaña. El pueblo ama su selección y eso nos motiva mucho. Nos duele cuando no nos va bien porque siempre queremos retribuirles ese afecto.