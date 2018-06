Todo lo que necesita saber de la inauguración del Mundial de Rusia

Redacción deportes

A partir de las 9:30 a.m. (hora colombiana) de este jueves se realizará la ceremonia con la presencia de artistas como Robbie Williams y Will Smith.

Se acabó la espera. Todo listo para que arranque la fiesta más importante del deporte. A partir de las 9:30 a.m. (hora colombiana) de este jueves se podrá ver a través de Caracol el acto inaugural del Mundial de Rusia. Para esta edición, la FIFA ha decidido cambiar el formato y ha optado por una ceremonia más breve enfocada en la cultura del país organizador y en la música. Y 30 minutos después, rodará el balón por primera vez con el encuentro entre Rusia y Arabia Saudita.

El estadio de Luzhniki de Moscú será el epicentro de la celebración. Habrá 500 bailarinas y gimnastas haciendo un show con fuegos artificiales que tiene como consigna exponerle al mundo lo mejor de las costumbres rusas. Asimismo, el británico Robbie Williams dará un concierto. Se espera que Will Smith y Nicky Jam canten "Live it up", el himno oficial de la cita orbital.

Y para rematar, el dos veces campeón del mundo, Ronaldo Nazario, presentará el trofeo y será uno de los embajadores del torneo. En paralelo, en la Plaza Roja, a unos cuantos kilómetros del estadio, la FIFA también ha organizado un show para todos aquellos que no podrán asistir a la ceremonia inaugural con el peruano Juan Diego Flores y el español Plácido Domingo.

Y a partir de las 10:00 a.m. (Caracol), Rusia y Arabia Saudita jugarán el primer partido del Grupo A. Este viernes se disputarán los siguientes partidos: Egipto vs. Uruguay, Marruecos vs. Irán y Portugal vs. España.