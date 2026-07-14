10 nuevos tragaplásticos instalados en el Gran Malecón, la apuesta del Distrito y Unisimón

Desde su apertura en 2017, el Gran Malecón se consolidó como el espacio público y atractivo turístico más concurrido de la región Caribe. Foto: MOISES_CARRILLO_M

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La Alcaldía de Barranquilla, desde la Oficina de Servicios Públicos, y la Universidad Simón Bolívar oficializaron este viernes la entrega de 10 tragaplásticos a la ciudad para instalarse en el Gran Malecón, para mejorar la gestión de residuos plásticos y promover hábitos responsables entre habitantes y visitantes.

El objetivo es brindar una herramienta en puntos de alta circulación con el fin de facilitar la recolección de botellas, envases y tapas de un solo uso, y que puedan ser aprovechados por recicladores de oficio identificados por la Alcaldía de Barranquilla para su aprovechamiento y transformación en nuevos productos.

Además, desde el diseño mismo de estos tragaplásticos se busca concientizar sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y el río Magdalena. La forma de estos dispositivos está inspirada en los cangrejos de playa, una especie representativa de los ecosistemas costeros del Caribe. Su estructura metálica resiste las condiciones ambientales del Gran Malecón y facilita el almacenamiento temporal de residuos. Basado en principios de biomímesis, el diseño combina funcionalidad y educación ambiental para promover la separación de residuos y fortalecer la economía circular.

Dina Luz Pardo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía de Barranquilla, explicó que esta gestión se suma a las múltiples acciones que se han emprendido por la sostenibilidad con la estrategia de ciudad ‘Barranquilla Limpia y Linda”, liderada por el alcalde Alejandro Char e impulsada por la gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

“En Barranquilla se han instalado 60 tragaplásticos, entre parques, instituciones educativas, conjuntos residenciales, estaciones de Transmetro, la playa de Puerto Mocho y en el Gran Malecón. Con esta nueva entrega que se hace, gracias a los esfuerzos mancomunados del Distrito y Unisimón, seguimos ampliando esa red de recolección para que nuestros espacios estén más limpios, y los recicladores de oficio puedan aprovechar este material más fácilmente. Todos ganamos y todos cumplimos con nuestra labor por el cuidado de Barranquilla”, amplió Pardo.

José Rafael Consuegra Machado, representante legal de Unisimón, aseguró que las universidades tienen la responsabilidad de convertir el conocimiento en acciones que aporten soluciones a los retos de las ciudades.

“Entendemos que nuestro compromiso con Barranquilla y el Caribe colombiano nos lleva a generar iniciativas que promueven cambios en los hábitos ciudadanos y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir de la investigación, la formación y el trabajo con los territorios”, resaltó Consuegra Machado.

Desde su apertura en 2017, el Gran Malecón se consolidó como el espacio público y atractivo turístico más concurrido de la región Caribe. Con un promedio de 2 millones de visitantes anuales, la generación de residuos se convierte en un reto para el Distrito y la academia, por lo que se busca fortalecer la infraestructura de almacenamiento temporal. Los tragaplásticos se distribuirán en sectores estratégicos a lo largo de sus 5.5 kilómetros, entre ellos Jardín del Río, Sector Nativo, Bocas del Río, Luna del Río, Cubo de Cristal, Manglares, Caimán del Río y Puerta de Oro, con el propósito de facilitar su uso por parte de los usuarios y aumentar la recuperación de plásticos aprovechables.

La entrega de los 10 dispositivos es parte de la estrategia institucional Unisimón Sostenible y responde a una necesidad identificada durante procesos académicos de análisis ambientales realizados por científicos de su Centro de Investigación e Innovación en Biodiversidad y Cambio Climático, Adaptia. Este enfoque le ha valido el reconocimiento como la institución de educación superior con mayor impacto social y sostenibilidad en Colombia, según la última Calificación de Impacto en la Sostenibilidad Times Higher Education (THE), que analizó 1603 universidades del mundo por sus aportes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Fernando Morón Polo, director de Planeación y Sostenibilidad, destacó que se conectó el conocimiento generado por la universidad con soluciones aplicadas en escenarios urbanos de uso cotidiano: la evidencia científica muestra que las personas reciclan con mayor frecuencia cuando encuentran infraestructura accesible, información clara y espacios diseñados para facilitar esa decisión.

“Los tragaplásticos responden a ese principio: son una herramienta que combina diseño, educación ambiental y economía circular para aumentar el aprovechamiento de materiales reciclables y disminuir la disposición inadecuada de residuos en espacios públicos”, aseguró.

Durante el evento, se reunieron a directivas de la universidad, la Alcaldía de Barranquilla y aliados del proyecto, quienes hablaron sobre la correcta separación de residuos y el aprovechamiento de materiales reciclables, con el fin de incentivar prácticas responsables entre quienes visitan nuestra ciudad.