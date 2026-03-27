62.000 pruebas de VPH de Profamilia evidencian la clave de vacunación y tamizaje

Profamilia fortaleció la prevención en distintos territorios a través de la realización de cerca de 1.000 pruebas gratuitas de VPH en más de 10 de sus clínicas en todo el país. Foto: Cortesía Profamilia

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Hablar del Virus del Papiloma Humano (VPH) es abrir una conversación cada vez más necesaria sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Aunque es un tema que suele pasar desapercibido, hoy existe mayor acceso a información, vacunación y pruebas de detección que permiten a las personas conocer más sobre su salud y tomar decisiones informadas a tiempo.

En este contexto, avanzar en prevención también implica acercar estas herramientas a más personas y territorios, facilitando el acceso a servicios de salud y promoviendo el autocuidado.

Pero… ¿qué es el Virus del Papiloma Humano?

El Virus del Papiloma Humano, conocido como VPH, es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. De hecho, según la OMS se estima que la mayoría de las personas sexualmente activas entrarán en contacto con el virus en algún momento de su vida, muchas veces sin saberlo.

Existen más de 200 tipos de VPH. Algunos pueden causar verrugas en la zona genital, mientras que otros, considerados de alto riesgo, pueden generar cambios en las células que con el tiempo podrían convertirse en cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino, aunque también están asociados a otros tipos de cáncer como los de ano, pene, garganta y orofaringe.

Una de las razones por las que el VPH pasa tan desapercibido es que la mayoría de las veces no presenta síntomas. Por eso, muchas personas pueden tener el virus sin saberlo y solo detectarlo a través de pruebas como la citología o la prueba de ADN para VPH.

¡Primero Tú! Prevenir el VPH sí es posible

Aunque el VPH es muy común, también es altamente prevenible. La vacunación es una de las formas más efectivas de protección y, junto con controles periódicos permite identificar a tiempo cualquier cambio y actuar oportunamente.

El uso del condón también ayuda a reducir el riesgo de transmisión. En las mujeres, el seguimiento se realiza a través de exámenes ginecológicos y pruebas de tamizaje. En los hombres, puede identificarse mediante la revisión de los genitales por parte de profesionales de salud o, cuando está indicado, mediante pruebas específicas. Son acciones de cuidado que ayudan a mantener la salud sexual bajo control.

En este contexto, y con el propósito de seguir acompañando a las personas en el ejercicio de una sexualidad informada y segura, Profamilia lanzó en 2025 el programa “¡Primero Tú! Prevención de Cáncer de Cuello Uterino”, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la detección temprana, fortalecer el acompañamiento y acercar servicios de prevención a más personas en el país.

“Hablar de VPH también es hablar de prevención y de autocuidado. Cuando las personas cuentan con información clara y acceso a herramientas como la vacunación y las pruebas de detección temprana, pueden tomar decisiones informadas sobre su salud y actuar a tiempo para prevenir complicaciones como el cáncer de cuello uterino”, explica Tatiana Gómez, asesora científica de Profamilia.

Durante el último año, esta apuesta ha permitido avanzar en acciones concretas de prevención y cuidado:

Más de 62.000 pruebas de detección de VPH mediante ADN.

Más de 9.000 resultados positivos identificados, lo que permitió el inicio oportuno de tratamientos.

45.701 citologías, de las cuales el 90 % no presentaron células anormales.

15.502 biopsias de cuello uterino que completaron procesos diagnósticos necesarios.

13.115 vacunas aplicadas contra el VPH.

Por eso, durante el mes marzo en el que se conmemoran el Día Internacional de Concientización sobre el VPH y el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino, Profamilia busca seguir promoviendo el acceso a la prevención y la vacunación en todo el país, incluyendo un 15 % de descuento en la vacuna y tamizaje contra el VPH durante todo el mes.

Como parte de este esfuerzo, Profamilia fortaleció la prevención en distintos territorios a través de la realización de cerca de 1.000 pruebas gratuitas de VPH en más de 10 de sus clínicas en todo el país, facilitando el acceso a la detección temprana y promoviendo el cuidado oportuno de la salud sexual y reproductiva.

Si quieres recibir más información, puedes acercarte a cualquiera de las clínicas de Profamilia a nivel nacional o comunicarte a la línea de WhatsApp 318 5310121.