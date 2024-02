8.000 corredores salieron desde el puerto de cartagena en la media maratón del mar. Foto: Cortesía

El Grupo Puerto de Cartagena le cumplió una vez a la ciudad y a los más de 8.000 corredores en una nueva cita de la Media Maratón del Mar que ya completa siete versiones y se destaca como una de las más hermosas carreras que se corren en el país, dado los maravillosos escenarios que ofrece Cartagena y por la calidez que el público le brinda a los corredores.

A las 5:30 a.m. de la mañana se dio la largada de quienes correrían el recorrido de 21 kilómetros y a las 5:45 a.m. el pitazo final para quienes corrieron 10 kilómetros. Este año no hubo categoría de cinco kilómetros, y aun así, se aumentó en casi dos mil participantes, con relación a la versión 2023 de la carrera.

Una vez salieron de los muelles de Sociedad Portuaria de Cartagena, en donde las grúas hacen el marco más original de una carrera atlética y los chorros de agua de los remolcadores hacen parte de una escenografía sin igual, al borde de la magnífica bahía de Cartagena, los corredores transitaron por los tradicionales barrios de la ciudad, como Manga, Getsemaní, Bocagrande, Castillogrande y el Centro Histórico. También disfrutaron del paso por emblemáticos lugares como lo son el Fuerte de San Felipe de Barajas, la Torre del Reloj, el Muelle de Los Pegasos, parte del cordón amurallado, entre otros.

Sin dudas, uno de los atractivos principales de esta competencia deportiva es el punto de partida en la Sociedad Portuaria de Cartagena, el puerto más eficiente de América y quinto más eficiente del mundo, además de ser el principal puerto de cruceros del país. Esta ubicación única brinda a los corredores un arranque inigualable, con música, luces, grúas de más de 25 metros de altura, barcos y contenedores.

Para este 2024 participaron más de 8 mil corredores, lo cual se convierte en una oportunidad única de activación del turismo en un fin de semana colmado de deporte, recreación y oportunidades para la economía local.

“El Grupo Puerto de Cartagena se complace de recibir nuevamente a la Media Maratón del Mar, apoyamos estos eventos porque son oportunidades para los cartageneros, impulsa la ciudad como destino turístico y nos regala un fin de semana lleno de deporte, alegría y sano esparcimiento”. Manifestó Susana Echavarría, coordinadora de Comunicaciones y Mercadeo del Grupo Puerto de Cartagena.