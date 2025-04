Abiertas las inscripciones para World Class 2025 Colombia

El 28 de abril se darán a conocer los 20 seleccionados que pasarán a una segunda ronda presencial. Foto: Cortesía

Para los amantes de la mixología y quienes buscan experiencias sensoriales únicas, hay buenas noticias: regresa World Class Colombia, la competencia que consagra a los mejores bartenders del país y que este año inicia su ruta hacia la gran final global en Toronto. Con el respaldo de Diageo y una creciente comunidad de talentos locales, la edición 2025 promete ser la más vibrante y creativa hasta la fecha.

Desde su lanzamiento en 2009, World Class ha transformado el arte de la coctelería, impulsando la innovación y visibilizando a los bartenders más audaces del mundo. En esta ocasión, la aventura colombiana comienza con el “Margarita Punzó Challenge”, un reto que invita a reinterpretar la icónica Margarita utilizando tequila Don Julio Blanco y sabores auténticamente colombianos.

Las inscripciones ya están abiertas y se cerrarán el próximo 10 de abril. Para participar, los aspirantes deben registrarse en la plataforma de Diageo Bar Academy, completar un curso virtual y publicar su creación en Instagram, junto a la botella de Don Julio, utilizando el hashtag #WorldClassColombia2025. Además, deberán narrar la historia detrás del cóctel en un texto de máximo 250 palabras.

El 28 de abril se darán a conocer los 20 seleccionados que pasarán a una segunda ronda presencial. Allí, el talento y la creatividad serán puestos a prueba una vez más antes de llegar a la gran final nacional, programada para el 16 de junio en Bogotá. Los tres mejores competirán en un emocionante “speed round” que definirá al bartender campeón de Colombia.

Pero la experiencia no termina ahí. Los ganadores tendrán la oportunidad de representar al país en el LAC Bootcamp, un campamento de entrenamiento de élite que se llevará a cabo entre julio y agosto en Cartagena. Desde allí, solo uno obtendrá el pase a Toronto, donde se enfrentará con la élite mundial por el título de World Class Bartender of the Year.

“Esta competencia no solo es una vitrina para mostrar el talento excepcional de nuestros bartenders, sino también una oportunidad para crecer, aprender y redefinir los estándares de la mixología a nivel mundial”, afirmó Alfonso Ibañez, trade manager advocacy de Diageo Colombia y jurado de esta edición.

La mixología, considerada hoy un verdadero arte, ha tomado protagonismo en la industria de la hospitalidad, atrayendo tanto a profesionales como a aficionados deseosos de explorar nuevas fronteras del sabor. En ese contexto, World Class se consolida como la plataforma ideal para impulsar carreras, celebrar la creatividad y llevar la coctelería colombiana a escenarios internacionales.