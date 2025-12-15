Abren convocatoria para propuestas que mejoren la ruta de atención de pacientes con cáncer

La iniciativa, denominada ‘Innpacto Rosa’, convoca a fundaciones de pacientes, startups, universidades, hospitales y profesionales del sector salud. Foto: Cortesía

AstraZeneca y Daiichi-Sankyo anunciaron la apertura del reto de innovación abierta que busca propuestas e ideas que mejoren la ruta de atención de pacientes con cáncer de mama en Colombia; así como fomentar la articulación de distintos actores en la ideación de soluciones bajo desde distintas miradas y más integrales.

La iniciativa, denominada ‘Innpacto Rosa’, convoca a fundaciones de pacientes, startups, universidades, hospitales y profesionales del sector salud para potenciar o desarrollar soluciones que hagan más humana, rápida y eficiente la atención de personas diagnosticadas con esta enfermedad.

El reto se realiza en alianza con el Departamento de Innovación de la Pontificia Universidad Javeriana, y tiene como objetivo identificar e implementar una propuesta innovadora que fortalezca la navegación de las pacientes con cáncer de mama desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

“Creemos en un futuro donde el cáncer de mama no sea sinónimo de miedo, sino de esperanza y acompañamiento. Con Innpacto Rosa queremos impulsar soluciones que hagan la ruta de atención más humana, ágil y clara, para que ninguna mujer se pierda en el sistema. Este es un llamado a construir juntos un modelo de atención más digno y oportuno”, afirmó Marcela Fernández, presidente de AstraZeneca para la Región Andina.

Los interesados podrán postular su proyecto hasta el 15 de febrero de 2026, a través del formulario disponible en la página oficial de la iniciativa: https://www.andinohih.com/es/es/innpacto-rosa.html

La propuesta ganadora será implementada como modelo piloto, con acompañamiento de expertos, para convertirla en un proyecto de alto impacto.

“Este es un llamado a construir juntos soluciones que salven vidas. La ciencia y la tecnología son poderosas, pero cuando se conectan con la experiencia de pacientes y comunidades, pueden cambiar realidades”, agregó Kazuyoshi Kato director ejecutivo de Daiichi-Sankyo.

Cada hora, dos mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en el país, y se registran más de 18.000 casos nuevos al año. Aunque el 52% se detecta en estadios tempranos, los retrasos en el sistema hacen que muchas pacientes enfrenten tratamientos más agresivos y con menores probabilidades de recuperación. En promedio, transcurren

97 días entre la aparición de síntomas y el inicio del tratamiento, cuando lo ideal sería un tiempo menor a dos meses. Además, solo el 40% de las mujeres acceden a una mamografía, muy por debajo de la meta nacional del 70%.

AstraZeneca y Daiichi-Sankyo reafirman su compromiso con la innovación y la salud de las mujeres en Colombia, impulsando el trabajo colaborativo entre el sector público, privado y académico para acelerar el diagnóstico, mejorar la atención y salvar más vidas.

