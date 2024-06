Abrió en Bogotá un nuevo espacio para los amantes del whisky escocés

El entorno comercial ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva y atractiva. Foto: Cortesía

Un nuevo espacio para los amantes del whisky llegó a Bogotá. La apertura de The Macallan Gallery en la capital del país es una apuesta grande por generar y cultivar un público amante de este tradicional licor de origen escocés.

The Macallan Gallery contará con 139 metros cuadrados de espacio comercial distribuidos en dos pisos, donde los visitantes podrán descubrir The Macallan Estate en Escocia, donde se elabora cada excepcional whisky single malt en la Destilería única de la marca. Este espacio fue creado por el arquitecto internacionalmente galardonado Jamie Fobert, cuyas obras incluyen el histórico Fondaco dei Tedeschi en Venecia y la extensión de la National Portrait Gallery de Londres

La idea es que este lugar transporte a los visitantes a una experiencia inmersiva con la que podrán aprender sobre la Destilería de The Macallan, la creación del whisky y comprar una exclusiva selección de destilados. La experiencia de venta al público en general abrirá este próximo 3 de junio.

“The Macallan Gallery es algo único que nunca hemos revelado antes en la región – un lugar único que captura nuestro inquebrantable compromiso con la excelencia sin concesiones y da vida a la innovación, creatividad y conexión con la naturaleza que han estado en el corazón de nosotros durante casi 200 años”, explicó Felipe Ferrari, Head of Creative de The Macallan.

Los invitados disfrutarán de sutiles infusiones de hierbas aromáticas silvestres y finalmente descubrirán la infinita gama de colores naturales que están en el proceso de maduración en roble. Las instalaciones informativas estarán presentes en todo el espacio, ofreciendo así la oportunidad de descubrir la maestría en la elaboración del whisky. En exhibición y disponibles para la compra habrá una extensa colección de whiskies single malt de edición limitada y de la gama principal.

Esta apuesta solo refuerza la idea de que nuestro país viene ganando terreno en la región y logrando un posicionamiento para la llegada de nuevas y más marcas, no solo de whisky, sino de otros licores. “Colombia es un mercado en crecimiento muy importante para The Macallan, ya que es uno de los mayores consumidores de whisky. Es un inmenso honor abrir nuestro tercer concepto de venta insignia para The Macallan a nivel mundial, donde esperamos dar la bienvenida a nuestros leales clientes de muchos años, así como a nuevos fanáticos al mundo del excepcional whisky escocés single malt”, afirmó Julián Fernández, Managing Director para Edrington en México, América Latina y el Caribe.