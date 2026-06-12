ADR invertirá COP 30.000 millones para convertir a Santander en potencia cacaotera

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La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), presidida por César Pachón, avanza en la estructuración de una de las iniciativas agroindustriales más ambiciosas para el sector cacaotero de Santander, una apuesta que busca transformar la cadena productiva del cacao mediante infraestructura para acopio, procesamiento y generación de valor agregado en el territorio.

El proyecto contempla la construcción de hasta cuatro centros de acopio, con capacidad para almacenar 400 toneladas cada uno, y una moderna planta de transformación capaz de procesar hasta 6.000 toneladas de cacao al año para la producción de licor de cacao, manteca de cacao y chocolates especializados. Con ello, se busca fortalecer la competitividad del departamento en los mercados nacionales e internacionales.

La iniciativa proyecta una inversión cercana a los COP 30.000 millones por parte de la Agencia de Desarrollo Rural para la construcción de la infraestructura estratégica. A esta cifra se sumarían aproximadamente COP 6.000 millones aportados por las organizaciones beneficiarias como contrapartida.

Las asociaciones beneficiarias del proyecto están ubicadas en los municipios de El Peñón, Santa Helena del Opón, Contratación, Sucre, Landázuri, La Paz, La Belleza, Florián, Matanza, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Lebrija, Cimitarra, Rionegro y Girón.

“Estamos construyendo una apuesta que permitirá que los productores no solo cultiven cacao, sino que también participen en los procesos de transformación y comercialización, generando más valor para sus organizaciones y fortaleciendo la economía campesina”, señaló César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural.

Con este proyecto, cerca de 20.000 familias cacaoteras de Santander podrán fortalecer sus procesos de comercialización y transformación agroindustrial del grano, incrementar el valor agregado de su producción, mejorar sus ingresos y consolidar modelos asociativos con mayor capacidad de negociación y acceso a nuevos mercados.

Además, la ADR comprará a las asociaciones 18.000 libras de cacao para abastecer el programa Hambre Cero del Gobierno nacional en todo el país.

Como parte del proceso de estructuración, la ADR adelanta estudios técnicos, jurídicos y ambientales para definir la ubicación más adecuada de la infraestructura, evaluando 28 alternativas de predios en diferentes municipios del departamento.

Durante la jornada de socialización también se presentaron los avances del modelo de gobernanza que orientará el funcionamiento del proyecto, así como los componentes de comercialización, asociatividad y sostenibilidad, elementos fundamentales para garantizar una administración eficiente y participativa por parte de las organizaciones campesinas.

Con esta apuesta, el Gobierno nacional continúa impulsando la industrialización del campo colombiano mediante proyectos que fortalecen la economía campesina, dinamizan las cadenas agroindustriales y generan nuevas oportunidades para que los productores rurales participen con mayor competitividad en mercados de alto valor.