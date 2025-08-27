AeroPress: el método que revoluciona el café cumple 20 años y se toma Cali

Foto: Cortesía AeroPress

AeroPress es un método cada vez más conocido para preparar café que ha ganado adeptos por su sencillez, versatilidad y las posibilidades de extraer la mejor calidad de cada café. Este método combina aspectos de la prensa francesa y la cafetera espresso, ofreciendo una experiencia rápida, ágil y portable. El Aeropress surgió como una herramienta para baristas profesionales, conocedores y entusiastas del mundo del café, sin embargo, es una forma que cada día se populariza más. Próximamente, en nuestro país tendremos un Concurso Nacional de AeroPress que se celebrará en Cali. Este encuentro reúne los ganadores de casi 20 regionales que se hicieron a lo largo y ancho de Colombia.

La AeroPress fue inventada por un profesor de la universidad de Stanford en 2005. Alan Adler, un ingeniero e inventor estadounidense con una pasión por el café de calidad estuvo motivado por la búsqueda de un método que combinara rapidez, eficiencia y una excelente extracción del sabor, Adler desarrolló este dispositivo compacto, portátil y fácil de usar que revolucionó los mecanismos existentes de preparación de café. En alguna oportunidad hicieron experimentos o demostraciones en gravedad cero (como en parábolas de entrenamiento o en simulaciones), mostrando que la AeroPress puede funcionar en estas condiciones, reforzando la idea de que podría adaptarse a cualquier escenario.

La AeroPress consta de un cilindro de plástico con un émbolo y una tapa para la cafetera. El proceso de preparación es simple: café molido en el cilindro, se agua caliente, se mezcla brevemente y, luego, mediante presión, se expulsa la infusión a través de un filtro de papel. La velocidad y la presión controladas permiten obtener un café limpio, con la posibilidad de probar lo mejor de cada grano.

Uno de los aspectos destacados de la AeroPress es su tamaño compacto y su facilidad de limpieza que la hacen perfecta para viajes o para la casa. Este método cumple 20 años y cada vez cuenta con más fanaticada alrededor del mundo. Tanto así que del 28 al 31 de agosto se realizará “Cali Café Festival 2025” el festival de cafés más grande del sur occidente colombiano donde se desarrolla la competencia nacional de Aeropress y se elegirá el representante de Colombia para el mundial. Este evento reúne a baristas, aficionados y expertos en café para demostrar su habilidad en esta técnica. El concurso no solo busca encontrar a los mejores preparadores de AeroPress del país, sino también promover la cultura del café de alta calidad y resaltar las innovaciones en la preparación.

Este evento servirá como plataforma para aprender más sobre las ventajas del método, intercambiar recetas y experiencias, y promover el consumo consciente y disfrutable de nuestros productores. La AeroPress representa más que un simple método de preparación: simboliza innovación, accesibilidad y pasión por el café. Su historia y desarrollo muestran cómo una idea sencilla puede transformar la experiencia de disfrutar una buena taza. En Cali, la celebración de este conocimiento y talento será una oportunidad para potenciar aún más la cultura cafetera en Colombia y en el mundo.