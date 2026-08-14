Alcaldía de Montería recibe ayudas humanitarias para familias afectadas en el país

La Alcaldía continuará articulando esfuerzos con Pastoral Social y el Banco de Alimentos de la Diócesis de Montería. Foto: Cortesía

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El alcalde Hugo Kerguelén y la Gestora Social Diana Sierra invita a los monterianos a sumarse a una gran jornada de solidaridad con las ciudades afectadas por el terremoto.

La Alcaldía de Montería activó la recepción de ayudas humanitarias, en articulación con Pastoral Social y el Banco de Alimentos de la Diócesis de Montería, para que, los ciudadanos que deseen sumarse puedan donar alimentos no perecederos, artículos de aseo y artículos para bebé.

Para facilitar la recepción y organización de las ayudas, la Administración Municipal ha dispuesto como único centro de recepción de donaciones el Estadio de Béisbol 18 de Junio, en un horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

“Hace seis meses, Montería vivió momentos difíciles a causa de la emergencia provocada por el desbordamiento del río Sinú. En medio de la adversidad, la ciudad recibió el abrazo solidario de miles de colombianos que, desde distintos lugares del país, enviaron alimentos, agua, colchonetas y otros elementos para ayudar a las familias damnificadas”, indicó el mandatario.

Y continuó manifestando que “hoy, cuando otras ciudades de Colombia atraviesan momentos de dolor y cientos de familias necesitan apoyo, Montería quiere devolver ese abrazo”.

El alcalde hizo un llamado a los monterianos, empresas, organizaciones sociales, instituciones y demás sectores de la ciudad para que se unan a esta causa y demuestren, una vez más, la solidaridad que caracteriza a Montería.

“Sabemos lo que significa necesitar una mano cuando todo parece perdido. Por eso hoy queremos estar del otro lado: acompañando, ayudando y diciendo a esas familias que no están solas. Cada mercado, cada producto de aseo y cada ayuda que entreguemos llevará un mensaje de cariño desde Montería”, agregó el mandatario.

La Alcaldía continuará articulando esfuerzos con Pastoral Social y el Banco de Alimentos de la Diócesis de Montería para garantizar la adecuada recepción y posterior entrega de las donaciones.

“Montería devuelve con amor, solidaridad y esperanza todo el cariño que recibió. Colombia nos abrazó cuando nos tocó, y hoy Montería abraza a Colombia”, finalizó diciendo el alcalde Kerguelén.