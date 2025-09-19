Alpina arrasa en los Effie Awards Colombia 2025 con ocho distinciones

En total, la compañía obtuvo cuatro oros, dos platas y dos bronces en diferentes categorías, Foto: Cortesía

En la más reciente edición de los Effie Awards Colombia 2025, Alpina fue reconocida con ocho galardones que reafirman su compromiso con estrategias de negocio y mercadeo que además de construir marcas, conectan con las personas y generan resultados tangibles de negocio.

En total, la compañía obtuvo cuatro oros, dos platas y dos bronces en diferentes categorías, consolidándose como una de las empresas más destacadas de la gala.

Oros: El universo que se salió de control (Promociones- productos), Dog Yurt: justicia perruna (Marketing Innovation Solutions y Social Media), Nunca un Bon Yurt fue tan famoso en Cali (Real Time Marketing).

Platas: La fórmula “No meremedes” (Snacks y Postres) y Venciendo al chisme con más chisme (Reputación corporativa).

Bronces: Alpin ayuda a los teens a hackear a su gamer favorito para quedarse con sus cuentas de freefire (Social Media) y Hollywood Academy: la única capacitación que te quieres maratonear (Engaged Community).

“En Alpina creemos que el trabajo colectivo es el motor que moviliza a toda la compañía. Estos ocho Effie Awards son un reconocimiento al trabajo de muchos equipos puesto al servicio de los consumidores y de los resultados que generan valor real para el negocio. Detrás de este logro está el talento de nuestros alpinistas y de nuestras agencias aliadas, cuya pasión y compromiso nos inspiran a seguir transformando la vida de millones de colombianos”, afirmó Valentina Vieira, vicepresidente de Mercadeo.

Con este nuevo hito, Alpina no solo celebra lo alcanzado, sino que reafirma su visión de seguir elevando el estándar del mercadeo en el país. La compañía busca inspirar a la industria a soñar en grande, innovar con valentía y demostrar que la creatividad es un motor de transformación social y empresarial.