Alpina lanza Kéfir Plus, el primer kéfir con fibra GOS en Colombia

Más del 90 % de los colombianos no alcanza la ingesta diaria de fibra recomendada por la FAO y la OMS (25 g). Foto: Cortesía

Alpina anunció el lanzamiento de Kéfir Plus, el primer kéfir en Colombia que incorpora fibra GOS (galacto-oligosacáridos). Se trata de un producto que combina la tradición de la fermentación con desarrollos científicos enfocados en el cuidado de la salud digestiva.

El nuevo kéfir busca responder a una necesidad nutricional en el país: más del 90 % de los colombianos no alcanza la ingesta diaria de fibra recomendada por la FAO y la OMS (25 g), con un promedio nacional de 17,9 g. A esto se suma que el 84 % de la población reporta molestias digestivas relacionadas con el desequilibrio de la microbiota intestinal, de acuerdo con un estudio de Ipsos realizado en 2024.

En paralelo, las tendencias de consumo muestran que más del 50 % de los ciudadanos prioriza productos con beneficios funcionales, como fibra, probióticos o antioxidantes, al momento de decidir sus compras. Bajo este contexto, Kéfir Plus se presenta como una alternativa práctica y nutritiva para apoyar una dieta balanceada.

La fibra GOS, utilizada en la elaboración del producto, se obtiene de la leche y tiene efectos positivos tanto a nivel nutricional como digestivo. Además, su incorporación convierte al kéfir en un ejemplo de innovación circular, al aprovechar distintas partes de la leche para transformarlas en alimentos de alto valor nutricional.

Kéfir Plus es fuente de fibra y proteína, y una excelente fuente de calcio. Está elaborado con ingredientes naturales, sin conservantes, contiene miles de millones de probióticos y cuenta con sello positivo.

“En Alpina, la nutrición es uno de los motores que impulsa cada una de nuestras acciones. Durante cuatro años trabajamos con pasión y rigor para hacer realidad este sueño: un producto único en su categoría, que responde a las nuevas necesidades de los consumidores y demuestra que es posible crear alimentos funcionales sin renunciar al sabor ni a la calidad. Con Kéfir Plus trazamos el camino para transformar el futuro de la alimentación en Colombia, acercando a las personas a una nutrición más consciente, deliciosa y sostenible”, señaló Óscar Emir Rincón, director de innovación de Alpina.

El producto está disponible a nivel nacional desde finales de agosto y hace parte de la estrategia de Alpina por fortalecer su portafolio con alimentos que integren ciencia, sabor y sostenibilidad, con el propósito de contribuir al bienestar de los consumidores.