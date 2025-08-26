No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así es como la IA y los datos están transformando el influencer marketing

En un mercado con más de 645.000 creadores en Colombia, FLUVIP plantea un modelo basado en datos, IA y resultados reales para llevar el influencer marketing a su siguiente nivel.

Redacción Especiales
26 de agosto de 2025 - 10:10 p. m.
El marketing de influencia atraviesa un punto de inflexión en la industria publicitaria. La era en la que los seguidores y los “likes” eran el parámetro principal para medir el éxito de una campaña empieza a quedar atrás. Así lo expuso Juliana Vásquez, Country Manager de FLUVIP Colombia & Centroamérica, en su conferencia “Más allá del like”, en la que invita a las marcas a evolucionar hacia un modelo sustentado en datos, resultados reales y conexión emocional con las audiencias.

Hoy, más del 50 % de las marcas en América Latina aún basan la evaluación de sus campañas en métricas superficiales. El problema es que, según Vásquez, el 70 % de los fracasos en estrategias de influencer marketing provienen de una mala selección de perfiles, sin análisis de audiencias ni afinidad. En contraste, formatos como TikTok y Reels han mostrado ser los más efectivos para impulsar engagement y conversión.

En Colombia, el influencer marketing ya representa cerca del 30 % de la inversión digital de las marcas, y a nivel regional concentra el 21 % de la inversión en América Latina. Con más de 645.000 creadores activos, el mercado enfrenta el reto de avanzar hacia la profesionalización, la transparencia y el uso de tecnologías que permitan una medición precisa y escalable.

Entre las tendencias más innovadoras que lidera FLUVIP destaca la creación de embajadores virtuales basados en inteligencia artificial, capaces de replicar versiones digitales de creadores reales o dar vida a perfiles completamente nuevos. Estos avatares permiten producir contenido ilimitado y coherente, sin depender de agendas ni grabaciones físicas, con resultados positivos en engagement, crecimiento de audiencias y optimización de costos.

Otro avance disruptivo es el Live Commerce con apoyo en IA, donde asistentes virtuales interactúan en tiempo real con los usuarios durante transmisiones en vivo: responden preguntas, facilitan compras y recopilan información clave para perfeccionar futuras campañas. A esto se suman soluciones como Tikket, la plataforma de FLUVIP que gestiona miles de conversaciones simultáneas en redes sociales, adoptada ya por empresas de consumo masivo, retail y servicios.

“Estamos viendo cómo la inteligencia artificial transforma desde la atención al cliente hasta la creación de contenido, permitiendo a las marcas ser más ágiles, reducir costos y ofrecer experiencias personalizadas”, asegura Vásquez.

El mensaje de fondo es claro: el sector necesita dejar atrás las métricas de vanidad y adoptar indicadores estratégicos como el engagement rate sobre el alcance, el análisis de sentimiento o el costo por vista (CPV). Porque, como enfatiza el equipo de FLUVIP, “no se trata de cuántos te ven, sino del valor que tiene que te vean”.

