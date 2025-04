Así es como los ERP ayudan a las mipymes a reducir su huella ambiental 

El auge de las tecnologías emergentes está redefiniendo el presente y el futuro de las mipymes. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un mundo marcado por el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales, el concepto de tecnología verde ha cobrado protagonismo como una solución transversal y urgente. Se trata de tecnologías que, además de ser funcionales y eficientes, ayudan a reducir el impacto ambiental de las actividades humanas. En el ámbito empresarial, estas herramientas permiten optimizar procesos, disminuir el uso de papel, reducir el consumo energético y minimizar desperdicios. Ya no se trata solo de producir más, sino de hacerlo mejor, con responsabilidad ambiental, eficiencia y visión a largo plazo.

En este contexto, los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), o sistemas de planificación de recursos empresariales, han emergido como una pieza clave en la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Estas plataformas, que permiten integrar todas las áreas operativas de una empresa en un solo sistema, desde ventas y contabilidad hasta inventarios y logística, se han convertido en aliadas no solo para aumentar la competitividad, sino también para avanzar hacia prácticas más sostenibles. En Colombia, donde las mipymes representan más del 99 % del tejido empresarial, aportando cerca del 40 % del PIB, según el estudio “Una mirada a las mipymes en Colombia”, de BBVA, en 2024, este tipo de herramientas pueden marcar una diferencia y un impacto ambiental significativo.

Según explica el economista, catedrático y actual director del ecosistema de economía y gobierno de la Universidad EAN, Juan Carlos Rivera, quien ha investigado a las mipymes en Bogotá, los sistemas ERP son fundamentales para la optimización de los recursos y evitar llegar a cometer prácticas poco sostenibles muy comunes, como el uso excesivo de papel en facturas y la mala gestión del inventario que puede llevar a pérdidas materiales.

“Existen estudios realizados por la firma consultora McKinsey, que las empresas que adoptan sistemas tecnológicos podrían reducir las emisiones. Se revisa cómo las empresas que adoptan la internet de las cosas y justamente los ERP podrían reducir las emisiones incluso hasta en un 20 %, hay unos casos más alentadores, en donde se reduce el 30 o 35 %, y eso resulta ser muy conveniente para la huella ecológica”, asegura Rivera.

Desafíos por superar

A pesar del creciente discurso sobre sostenibilidad y digitalización, muchas mipymes colombianas aún enfrentan obstáculos estructurales para implementar tecnologías que reduzcan su huella ambiental. Desde el papel hasta el consumo de combustible, sus operaciones siguen marcadas por la ineficiencia. Para Juan Carlos Rivera, aunque existe una intención clara desde el nacimiento de muchas empresas por no generar un impacto negativo, en la práctica los recursos y el desconocimiento limitan la ejecución de estas intenciones. En su experiencia, incluso aquellas empresas que planean desde el inicio un enfoque ambiental terminan relegándolo por temas de presupuesto o falta de acceso a tecnología adecuada.

“El emprendedor sí quiere ser sostenible, pero se encuentra con una realidad: lo que menos tiene una empresa cuando nace son recursos. Entonces, aunque quiera minimizar su impacto ambiental, eso le representa una inversión adicional que muchas veces no puede asumir”, explica Rivera. Además del factor económico, menciona otro obstáculo de peso: el desconocimiento.

“Muchos empresarios ni siquiera saben qué es un ERP. Hay estadísticas que muestran que más del 60 % de las pymes no comprenden los beneficios de estos sistemas. No los adoptan porque no los entienden y porque no los hemos contextualizado a nuestra realidad empresarial”, afirma. A esto se suma la resistencia al cambio: “Hay miedo a reemplazar lo que ya se conoce. Pasar de un software tradicional a un ERP con enfoque verde implica aprender de nuevo, integrar sistemas y adaptar procesos. Y eso genera temor”.

Tecnología accesible para todos

Contrario a lo que muchos creen, implementar un ERP hoy en día es más accesible de lo que fue hace unos años, pues dadas las condiciones de los mercados, las empresas que desarrollan sistemas de planificación de recursos empresariales se han ido adaptando para hacerse más accesibles al público ofreciendo soluciones de acuerdo con las necesidades del negocio y el presupuesto disponible.

“Me parece importante mencionar que cuando las pequeñas y medianas empresas incorporan estos ERP en su haber, pues el ahorro en papel, el ahorro en energía, el ahorro en inventarios, el ahorro en intereses, por ejemplo, hacen que se recupere la inversión mucho más rápido, eso que nosotros llamamos el retorno de inversión”, resalta el experto.