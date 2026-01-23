Así es el nuevo formato de la tarjeta electoral para consultas presidenciales

Del 21 al 23 de enero se llevarán a cabo los sorteos de los jurados de votación para las elecciones legislativas. Foto: Óscar Pérez

Durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que se llevó a cabo en Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, presentó el formato de la tarjeta electoral de las consultas para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, a realizarse el 8 de marzo.

Ratificó, además, que solo habrá una tarjeta electoral para todas las consultas para garantizar el secreto del voto: “todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto está mostrando su orientación política, lo cual viola el secreto del voto”.

De igual manera, el Registrador Nacional informó que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral. Si marcan más de una casilla, el voto será anulado.

Asimismo, recordó que el próximo 6 de febrero vence el término para que, en caso de que se solicite la realización de consultas para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República, los precandidatos se postulen ante la Registraduría Nacional.

Una vez hecha la postulación de los precandidatos por parte de las organizaciones políticas, se procederá a realizar el sorteo de la posición en la tarjeta electoral.

Primero se sorteará la posición de cada consulta y luego se sorteará el orden de los candidatos en cada una de ellas, salvo que las propias organizaciones lo hayan establecido previamente.

A su vez, informó que del 21 al 23 de enero se llevarán a cabo los sorteos de los jurados de votación para las elecciones legislativas en las sedes de la Registraduría en todo el país e hizo un llamado a las organizaciones políticas y entes de control para que acompañen los sorteos.

Es de señalar que más de 2.400.000 ciudadanos fueron postulados tanto por entidades públicas como privadas para prestar su servicio como jurados de votación, 200.000 más frente a las elecciones de Congreso de 2022.