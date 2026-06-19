Así es la apuesta que convertirá a Barranquilla en el gran escenario para vivir el fútbol

Las entradas estarán disponibles a través de Metroticket y contarán con precios de preventa hasta completar el 30 % del aforo. Foto: Cortesía

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Barranquilla se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados al fútbol durante las próximas semanas. Desde el 17 de junio y hasta el 19 de julio, las marcas Buchanan’s, Don Julio y Smirnoff pondrán en marcha Tribuna Club, una experiencia de entretenimiento que busca transformar cada partido en una celebración que combine deporte, música, gastronomía y encuentros sociales.

La iniciativa nace con el propósito de ofrecer mucho más que una zona de transmisión de partidos. Los asistentes podrán disfrutar de cada jornada deportiva en pantalla gigante, mientras participan en activaciones de marca, experiencias gastronómicas y una programación artística diseñada para extender la emoción más allá de los 90 minutos de juego.

Uno de los principales atractivos será la oferta musical. El escenario recibirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. Entre ellos se encuentran los salseros Jerry Rivera, Tito Nieves y Maelo Ruiz, así como exponentes de la música urbana como Luister La Voz, Hamilton, Lil Silvio & El Vega y Criss & Ronny. A la programación también se suman figuras del vallenato como Diego Daza, Elder Dayán Díaz, Iván Villazón y Poncho Zuleta, entre otros artistas que harán parte de la agenda durante la temporada.

La propuesta reúne por primera vez a tres marcas que buscan ofrecer diferentes formas de vivir la pasión por el fútbol. Buchanan’s asumirá el papel de marca anfitriona con la filosofía de su plataforma Volvamos en Familia, una invitación a compartir la experiencia deportiva junto a amigos y seres queridos. La iniciativa está inspirada en historias de segundas oportunidades y en las experiencias compartidas por referentes del fútbol colombiano como Francisco Maturana, Mario Yepes y Faryd Mondragón.

Por su parte, Don Julio centrará su participación en la idea de convertir cada encuentro deportivo en una ocasión memorable. La marca buscará conectar la emoción que despierta el fútbol con experiencias pensadas para celebrar los momentos más importantes de la temporada.

Smirnoff, entre tanto, llegará con su plataforma Spicy Polémica, una propuesta enfocada en extender la conversación más allá del terreno de juego. A través de contenidos digitales, debates y dinámicas alrededor de los temas que generan discusión entre los aficionados, la marca buscará conectar con la manera en que las nuevas generaciones consumen y viven este fenómeno cultural.

La experiencia también contará con la participación de otras compañías aliadas. Coca-Cola dispondrá de espacios para personalizar e intercambiar láminas coleccionables, mientras que Michelob Ultra se sumará a la agenda de actividades. La oferta gastronómica estará liderada por Cucayo, que presentará una propuesta especialmente diseñada para acompañar cada jornada deportiva. Además, gracias a la alianza con Metroconcierto, Tribuna Club integrará en un mismo espacio el entretenimiento en vivo, la música y el fútbol.

Las puertas abrirán de jueves a domingo durante toda la temporada, además de jornadas especiales programadas para los encuentros más esperados. Las entradas estarán disponibles a través de Metroticket y contarán con precios de preventa hasta completar el 30 % del aforo.