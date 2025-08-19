Así es la miel de edición limitada producida en fincas cafeteras

La miel es producida exclusivamente en fincas del programa de calidad sostenible AAA de Nespresso en la región de Caldas. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nespresso anunció el lanzamiento en Colombia de su nueva miel de edición limitada, un producto natural cosechado en las mismas fincas donde se cultiva el café de la marca. La iniciativa busca integrar biodiversidad y sostenibilidad en una misma propuesta, como parte de su compromiso con la agricultura regenerativa y la conservación ambiental.

La miel, llamada Nespresso Bloom, se caracteriza por su suavidad, notas frutales y un leve toque de acidez. Según la compañía, su origen está ligado a los ecosistemas cafeteros: las abejas melíferas polinizan las flores del café arábico, lo que permite obtener un producto que comparte el mismo entorno y “ADN” del café utilizado en las cápsulas de la marca.

Origen en las fincas cafeteras de Caldas

La producción de esta miel se concentra en las fincas vinculadas al programa de Calidad Sostenible AAA de Nespresso, ubicadas en el departamento de Caldas. En esta región, las condiciones climáticas y naturales favorecen la apicultura responsable y han beneficiado tanto a comunidades caficultoras como a las poblaciones de abejas.

El proceso inicia en Montería, donde se crían abejas reinas en un ambiente tropical. Tras un ciclo de reproducción, los nuevos núcleos de colmena se trasladan a las fincas cafeteras. Luego de un periodo de maduración de entre tres y seis meses, comienza la producción de una miel 100 % natural, que se obtiene bajo estrictos estándares de filtrado y conservación, sin aditivos ni procesamiento adicional.

Una alianza con impacto ambiental

Desde 2020, Nespresso trabaja en conjunto con la compañía UBEES, especializada en tecnologías para el cuidado de las abejas. Esta alianza ha permitido que los agricultores monitoreen la salud de los panales en tiempo real y reciban capacitación para implementar prácticas de apicultura regenerativa.

De acuerdo con UBEES, la polinización realizada por las abejas mejora la calidad de los cultivos, protege la flora nativa y contribuye a la regeneración del suelo, convirtiéndose en un factor clave para la sostenibilidad agrícola.

Con este lanzamiento, Nespresso busca ampliar su propuesta de productos vinculados a la conservación ambiental. Más allá de un endulzante, la nueva Coffee Blossom Honey se presenta como un ejemplo de la relación entre café y biodiversidad.

La miel Nespresso Bloom ya está disponible en el mercado colombiano.