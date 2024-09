Así es la primera edición de lujo de café embotellado en vidrio en Colombia

Café La Divisa tiene presencia en Colombia, Estados Unidos, Francia, Canadá, Suiza, Chile, Alemania, Austria y Perú. Foto: Cortesía

Que en Colombia se hace un gran café, no hay duda, que se sepa cuál es mejor que otro y qué lo hace un producto de mayor calidad, eso es discutible. La historia de La Reserva de la Familia, un café de lujo, tiene un perfil dulce puntuado en 88 puntos de catación, que lo clasifica como un café de lujo o gourmet, y lo que lo llevó a ser reconocido mundialmente por su sabor y ser ganador de oro en Monde Selection Bruselas 2023, el Instituto Internacional de Calidad. Este reconocimiento dejó en alto a Colombia, con un producto que llegó al top cinco en la categoría global de alimentos como mejor propuesta de innovación, calidad y diseño. Así se hace este café de alta valoración.

Con notas a frutos rojos, vainilla, caramelo y un cuerpo cremoso que envuelve el paladar asemejando la sensación de un almíbar de café, esta edición es el resultado de una selección de variedades de café que deja como resultado las cerezas más dulces recolectadas en etapa de coloración uva.

“La Reserva de la Familia es un café que rinde tributo a mi papá y su gusto por los sabores dulces. Lo cultivamos en La Perla de Fresno, finca familiar y un lugar único en el país a 1.700 msnm en las estibaciones del nevado del Ruiz, lo que hace que sus suelos volcánicos en combinación con nuestra experiencia den como resultado este café de lujo”, afirma Silvana González, creadora y CEO de Café La Divisa, quien además es la primera mujer en Colombia certificada como tostadora profesional por la Asociación de Cafés Especiales del Mundo (SCA por sus siglas en inglés).

Asimismo, y con el fin de hacer de este café una obra de arte, sus creadores decidieron embotellar esta edición en vidrio, algo nunca antes hecho en Colombia. En la que también resalta su diseño de estilo francés, en una botella numerada a mano, que celebra las orquídeas y los follajes místicos de Colombia.

“El vidrio en términos de calidad es maravilloso ya que no mantiene ninguna interacción química con su contenido, no permite el traspaso de oxígeno o gas carbónico permitiendo así que el producto conserve sus propiedades organolépticas, es decir que no altera el color, olor, temperatura ni sabor del contenido. Además, permite que el envase sea reutilizado innumerables veces. Así las cosas, esta es la primera edición de colección de lujo en la categoría de cafés especiales en el mundo, empacada o más bien glorificada en una botella diseñada para engrandecer el trabajo de infinitas generaciones que llevan perfeccionando el sabor del café colombiano. Al ser nuestro tesoro más preciado, quisimos diseñar un cofre que hace homenaje a la biodiversidad de la flora colombiana”, explica González.

Café La Divisa tiene presencia en Colombia, Estados Unidos, Francia, Canadá, Suiza, Chile, Alemania, Austria y Perú. Por su parte, La Reserva de la Familia está disponible en algunas tiendas de lujo del país.