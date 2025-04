Así funciona la homeopatía veterinaria

Foto: El Dr. Martínez también es candidato a especialista en Bienestar Animal y Etología. / Cortesía

La homeopatía es uno de los métodos de medicina natural más populares, también para animales. Pero ¿qué es? El doctor Iván Darío Martínez Rodríguez, médico veterinario zootecnista, especialista en Medicina Homeopática, con posgrado en Oncología Veterinaria y magíster en Ciencia Animal, entre otros, nos cuenta.

¿Cómo funciona la homeopatía veterinaria?

Es un enfoque terapéutico que utiliza medicamentos preparados a partir de sustancias naturales. Tenemos medicamentos que son de origen vegetal, mineral o animal que son altamente diluidos para estimular la capacidad de autocuración del organismo y se basa en los principios de similitud. La homeopatía es curar la enfermedad con la enfermedad. También tiene una regla universal que es que sabemos que cada individuo es diferente y único, entonces lo tratamos como un todo. Tratamos desde síntomas mentales como síntomas naturales o sintomáticos, que es lo que genera la enfermedad. Asimismo, la homeopatía se utiliza para tratar enfermedades crónicas como alergias, problemas digestivos, artritis, problemas emocionales, de estrés, agresividad, también la utilizamos para fortalecer el sistema inmune, entre otras.

¿Qué tan frecuente es?

Cuando yo comencé a hablar de homeopatía en mis pacientes, desde que estaba en la universidad, ya que siempre me llamó la atención, nunca fue vista por los docentes que manejan medicina alopática o por los que se han basado en la medicina basada en la evidencia. No era muy común ni en las universidades, ni en las personas. Sin embargo, en los tiempos de hoy, y desde finales de 2019, intensificándose en la pandemia, las personas empezaron a buscar tratamientos alternativos donde la homeopatía empezó a ser una de las opciones más elegidas. Hoy en día, tengo pacientes que me buscan para que sus mascotas sean tratadas solo con homeopatía.

¿Es adecuada para todos los animales?

Sí, funciona en todas las especies. Yo he tratado homeopatía en caballos, perros, gatos, fauna silvestre y animales no convencionales, y en todos me ha dado excelente respuesta. Utilizo la homeopatía también en la producción y agricultura o grohomeopatía, en forrajes, en animales de producción, en vacas… La homeopatía es algo que se puede utilizar en todo, desde que el profesional la sepa manejar y sepa lo que quiere curar.

¿Qué tipo de productos homeopáticos veterinarios existen?

Hoy en día existen muchos, algunos siguiendo el origen de su creador, que es Hahnemann, en el cual es utilizada la homeopatía unicista, donde un solo medicamento puede tratar todas las enfermedades en un paciente según sus síntomas. Pero en el mercado existen varios tipos de productos homeopáticos disponibles comercialmente, que se diferencian según su preparación, presentación, enfoque terapéutico o clasificación. Además de la unicista, que es la clásica, está la homeopatía complejista, que utiliza varios medicamentos para tratar la misma patología, y está la pluralista, que mezcla muchos, pero no pasan de 10. Mientras tanto, si hablamos de marcas, están LHA, Heel, Hahnemann y muchos otros. En cuanto a la presentación, tenemos homeopatía en glóbulos, en líquido (que es preparado en alcohol o en brandy), en ungüentos, cremas y espray, entre otros.

¿Cuáles son los beneficios del tratamiento homeopático en los animales?

Que les estamos dando a los animales medicamentos que no les van a causar un efecto adverso ni contraproducente. Hay que tener en cuenta que la quimiorresistencia es un problema que está matando personas y animales, y nosotros, como médicos veterinarios, debemos mitigar o tratar de reducir estos problemas. Los tratamientos homeopáticos tampoco dañan ni alteran órganos como el hígado o el riñón, que es por donde se excreta, se hace biodisponibilidad o donde se sintetiza un fármaco alopático. Adicionalmente, es que el tratamiento homeopático podemos utilizarlo de por vida y no nos va a causar daño. Entonces podemos utilizar árnica en un paciente que sufre de inflamación o dolor; apis, un sulfur, en un paciente alérgico de piel; echinácea para subirle las defensas a un paciente inmunosuprimido, ya sea animal o humano… Entonces, los beneficios de la homeopatía son bastantes, pero el que más sobresale es que no causa problemas adversos, ni genera problemas de quimiorresistencia o resistencia.

Riesgos del uso de la homeopatía en animales

En cuanto a los desafíos y riesgos de la medicina homeopática veterinaria, el doctor Iván Darío Martínez Rodríguez asegura que, “como profesional y especialista en el área, con muchos años de experiencia tratando pacientes y yo mismo usando homeopatía, puedo decir que no he visto riesgos”.

Sin embargo, también hace una aclaración importante: “La consulta y el tratamiento lo debe hacer un profesional, para que no se genere algo que se conoce como patogenesis, ya que, si no sabemos el medicamento, la dosis o la concentración, podemos generar enfermedades en el paciente. Se debe tomar la dosis según su energía vital. Entonces el riesgo solo se basa en eso, en que no se haga por medio de un profesional veterinario especialista en el área de la homeopatía, de resto nunca he visto riesgos. Es solo administrar el medicamento adecuado. La homeopatía es tan segura que no va a generar nunca daños, así se dé más de la dosis o se administre por más tiempo”.