Así podrá actualizar su puesto de votación a uno más cercano para las elecciones de 2026

Se acerca 2026 y, con él, las elecciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó las listas de candidatos al Congreso y cerró el plazo para la inscripción de firmas ante la entidad. En ese escenario, el organismo electoral intensifica la preparación de los distintos procesos para garantizar el adecuado desarrollo de los comicios, entre ellos los relacionados con la participación ciudadana.

La Registraduría hace un llamado a los colombianos para que verifiquen el lugar donde está inscrita su cédula y, de ser necesario, actualice su puesto de votación por uno más cercano a su lugar de residencia, con el fin de facilitar el acceso a las urnas.