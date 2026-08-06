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Así se celebró el talento creativo de la región con “Oro Latino”

La experiencia estuvo inspirada en el concepto Funky Glam Cowboy, que combinó elementos de la moda, la música, el diseño y la coctelería bajo una estética marcada por los tonos ámbar, cobre y dorado.

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Redacción Especiales
07 de agosto de 2026 - 12:12 a. m.
La marca presentó a Don Julio 1942 como parte de una experiencia concebida para acompañar el cierre de Colombiamoda.
La marca presentó a Don Julio 1942 como parte de una experiencia concebida para acompañar el cierre de Colombiamoda.
Foto: Cortesía
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La participación de Don Julio en Colombiamoda 2026 concluyó con “Oro Latino”, la fiesta oficial de cierre de la feria realizada junto a la diseñadora colombiana Paula Mendoza. El encuentro reunió a diseñadores, creativos, líderes de opinión y representantes del sector cultural en una celebración que puso el foco en el talento y el oficio de la región.

La experiencia estuvo inspirada en el concepto Funky Glam Cowboy, que combinó elementos de la moda, la música, el diseño y la coctelería bajo una estética marcada por los tonos ámbar, cobre y dorado. La propuesta buscó resaltar diferentes expresiones de la creatividad latinoamericana en el marco de la principal semana de la moda del país.

La colaboración también marcó la primera alianza entre Don Julio y Paula Mendoza. Mientras la diseñadora aportó su visión contemporánea del diseño colombiano, la marca presentó a Don Julio 1942 como parte de una experiencia concebida para acompañar el cierre de Colombiamoda.

Durante la celebración de cierre, Eric Strauss, director de Marketing de Diageo Colombia, aseguró que el propósito de la iniciativa fue reconocer el papel que desempeña Colombiamoda como punto de encuentro para la industria creativa de la región.

“Don Julio nació para acompañar celebraciones memorables y reconocer los momentos que marcan un antes y un después. ‘Oro Latino’ representó precisamente eso: una oportunidad para reunir a la comunidad creativa que hace de Colombiamoda uno de los escenarios más importantes para el talento latinoamericano”, afirmó.

Por Redacción Especiales

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