Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Especiales
12 de noviembre de 2025 - 04:50 p. m.

Así se reinventa Compensar en salud, educación y atención al adulto mayor

Mauricio Vázquez Páez, director general de la caja de compensación, explica cómo la entidad se adapta a los nuevos desafíos sociales y del sistema de salud en Colombia, con apuestas que van desde la medicina prepagada hasta la educación universitaria.

Redacción Especiales

Temas Relacionados

Mauricio Vázquez Páez

Compensar

Cajas de compensación en Colombia

Salud en Colombia

Le cuenta

AbiertoEE

Medicina prepagada en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.