12 de noviembre de 2025 - 04:50 p. m.
Así se reinventa Compensar en salud, educación y atención al adulto mayor
Mauricio Vázquez Páez, director general de la caja de compensación, explica cómo la entidad se adapta a los nuevos desafíos sociales y del sistema de salud en Colombia, con apuestas que van desde la medicina prepagada hasta la educación universitaria.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación