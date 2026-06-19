ASUS y ROG elevan la productividad y el Gaming con sus nuevas DUO

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ASUS y su división de dispositivos para juegos Republic of Gamers (ROG) anunciaron hoy el lanzamiento oficial en Colombia de sus dos equipos insignia con doble pantalla: las nuevas ASUS Zenbook DUO (2026) y ROG Zephyrus DUO (2026).

Estos dispositivos redefinen la computación móvil al integrar dos paneles OLED en un solo chasis, permitiendo que el flujo de trabajo y de juego fluya de manera natural a través de un espacio visual unificado. El diseño de pantalla dual no solo integra 2 pantallas en un mismo dispositivo, sino que también provee un formato todo en uno para llevar la productividad a cualquier lugar, incorporando en el mismo dispositivo un teclado desmontable que funciona con conexión física o inalámbrica, un atril que permite colocar las pantallas en formato vertical u horizontal y una bisagra resistente especialmente diseñada para mantener las pantallas en su lugar con firmeza, incluso tras años de uso.

Gracias a este diseño único, desarrollado tras 8 años de iteración de dispositivos de doble pantalla, los usuarios pueden utilizar las laptops en diferentes posiciones que se adaptan a diferentes contextos y tareas.

La revolución de la doble pantalla: multitarea, streaming y creación

En un mundo que exige inmediatez, una sola pantalla ya no es suficiente. El diseño de pantalla dual es la solución definitiva para quienes buscan maximizar su productividad sin sacrificar movilidad.

Para profesionales y creadores: Potencia la multitarea con más espacio de trabajo para alternar entre archivos de ofimática, navegadores, aplicaciones de mensajería y reproducción multimedia eliminando la necesidad de minimizar o cambiar de ventanas de forma constante, editar videos o fotografías manteniendo la línea de tiempo o referencias en el panel inferior, o programar viendo cientos de líneas de código adicionales en el innovador Modo Libro.

Para Gamers y Streamers: Ofrece la ventaja competitiva de jugar en la pantalla principal mientras se monitorea el chat, OBS o alertas en la segunda pantalla, todo sin interrumpir la inmersión del juego.

La esencia del trabajo multipantalla, integrada en un solo dispositivo

Tanto la ASUS Zenbook DUO como la ROG Zephyrus DUO son el resultado de una visión compartida de versatilidad extrema que la compañía ha perfeccionado durante los últimos 8 años, integrando dos paneles en un solo chasis para ofrecer un espacio visual unificado que se adapta a cualquier contexto sin depender de periféricos externos. Esta evolución del diseño de doble pantalla ha permitido consolidar una experiencia de usuario fluida, donde la productividad y el juego no tienen fronteras físicas.

El diseño de ambos equipos destaca por su robustez y funcionalidad:

Ingeniería de bisagra y soporte: Cuentan con bisagras de alta resistencia —como la nueva bisagra oculta de la Zenbook, probada para más de 40,000 ciclos de apertura y cerrado — y un soporte integrado de tipo atril que permite posicionar las pantallas en diversos ángulos. Esto facilita configuraciones verticales (una sobre otra) u horizontales (una al lado de la otra) con total estabilidad.

Interacción avanzada: Ambos modelos incorporan tecnología táctil en sus paneles OLED y son compatibles con el ASUS Pen , permitiendo desde la toma de notas hasta el diseño profesional con alta precisión.

Teclado de función dual: Incluyen un teclado desmontable que se acopla magnéticamente a la pantalla inferior mediante sistemas MagLatch™. Este teclado establece una conexión física inmediata a través de pogo pins ocultos para carga y uso directo, pero también ofrece total libertad inalámbrica mediante Bluetooth® y puede transportarse almacenado entre ambas pantallas.

Gracias a este ecosistema de hardware integrado, los usuarios pueden alternar de forma intuitiva entre cinco modos de operación distintos:

Modo laptop: Para una experiencia de uso tradicional. Modo pantalla dual: Con las pantallas una sobre otra, otorga un área visual expandida que permite visualizar múltiples ventanas de una sola vez, potenciando la multitarea o permitiendo a creadores disponer de espacio suficiente para previsualizaciones, líneas de tiempo y referencias. Modo libro: Ideal para programadores que requieran de un espacio vertical amplio para visualizar varias líneas de código y, al mismo tiempo, mantener a la vista referencias y previsualizaciones para sus proyectos. Modo compartir: Permite abrir la laptop a 180° para colaborar o presentar contenido cara a cara. Al entrar a este modo, un menú flotante permite girar una de las pantallas para mejorar su visualización, elegir entre duplicar o extender contenido e incluso tomar notas sobre el contenido. Modo carpa (Sólo en Zephyrus DUO): Abriendo la bisagra en un total de 320°, crea una configuración en “A” perfecta para presentaciones o para que dos personas jueguen de frente, cada una con su pantalla de 16”

Esta flexibilidad es impulsada por el software ScreenXpert, que gestiona de forma inteligente las ventanas y herramientas entre ambos paneles.

ASUS Zenbook DUO (2026) UX8407

Sofisticación y Potencia Portátil diseñada para el nómada digital y el profesional exigente, la Zenbook DUO es un 5% más pequeña que su predecesora, pero más potente que nunca.

Pantallas ASUS Lumina Pro OLED: Dos paneles de 14″ 3K a 144Hz con 1000 nits de brillo, con biseles ultradelgados y una bisagra especial que elimina el espacio entre ambos para una experiencia de espacio extendido más inmersiva.

Ceraluminum™ y durabilidad: Su chasis está fabricado en Ceraluminum™, un material innovador que es 3 veces más fuerte que el aluminio tradicional, manteniendo un peso ligero de solo 1.65 kg.

Rendimiento de IA de próxima generación: Equipada con procesadores hasta Intel® Core™ Ultra X9 Serie 3 y una NPU de hasta 50 TOPS, es una Copilot+ PC lista para tareas de IA avanzadas como traducción en tiempo real y edición inteligente.

Autonomía extendida: Gracias a su sistema de batería dual, que distribuye 99Wh en dos baterías ubicada una debajo de cada pantalla, ofrece hasta 18 horas de reproducción de video con ambas pantallas encendidas.

ROG Zephyrus DUO (2026) GX651

El Poder Definitivo del Gaming, la Zephyrus DUO, regresa después de varios años como la laptop Gamer más avanzada de la industria, combinando lujo con fuerza bruta.

La primera de su Clase: Es la primera laptop gamer de 16″ en el mundo con doble pantalla OLED ROG Nebula HDR, entregando una precisión de color Delta E < 1 y certificación VESA DisplayHDR™ True Black 1000.

Poder insignia: Impulsada por gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 (24GB de VRAM GDDR7 y 150W TGP) y procesadores Intel Core Ultra 9, soporta tecnologías como DLSS 4 para una fluidez visual extrema.

Ingeniería térmica ROG: El sistema ROG Intelligent Cooling utiliza una cámara de vapor personalizada, metal líquido en el CPU y una película nano-aislante de grafito para mantener el rendimiento máximo incluso en sesiones intensas.

Diseño Premium: Chasis de aluminio fresado mediante CNC en color Stellar Grey, con un teclado magnético desmontable que permite usar el equipo como una estación de trabajo multimonitor instantánea.

Disponibilidad y precios

Tanto la ASUS Zenbook DUO como la ROG Zephyrus DUO están disponibles a partir de hoy 18 de junio en el mercado Colombiano.

La Zenbook DUO, equipada con 2 pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14” con 1.000 nits de brillo, resolución 3K y 144Hz, procesador Intel® Core™ Ultra X9, 32GB de memoria RAM LPDDR5X y 1TB de almacenamiento SSD, puede adquirirse en Alkosto-Ktronix, Éxito, Falabella y Asus.com/co, a un precio sugerido de COP 16.699.900

La ROG Zephyrus DUO, equipada con 2 pantallas ROG Nebula HDR OLED de 16” con 1.100 nits de brillo, resolución 3K y 120Hz, procesador Intel® Core™ Ultra 9 386H, 64GB de memoria RAM LPDD5X, 2TB de almacenamiento SSD PCIe 5.0, ampliables a hasta 4TB mediante un slot M.2 extra disponible de fácil acceso, puede adquirirse en PC Alkosto-Ktronix y Asus.com/co a un precio sugerido de COP 35.999.900