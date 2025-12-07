Aulas, alimentación y educación superior: una apuesta de paz del Gobierno en Catatumbo

Foto: La inversión fue de COP 628.863 millones para garantizar el acceso a educación. / Mineducación

Aulas nuevas, alimentación digna y oportunidades reales de educación superior para miles de niños, niñas y jóvenes son la apuesta del gobierno que se comienza a materializar en el Catatumbo para cumplir con la promesa de un Estado presente en el territorio, sobre todo en medio de las crisis. Con una inversión total de $628.863 millones, el Gobierno Nacional avanza en el propósito de garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior.

Esa inversión total está distribuida para priorizar las aulas y la alimentación escolar: 124.164 millones son para infraestructura educativa y $38.128 millones para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE). A través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, el Ministerio impulsa 126 proyectos educativos en esta región históricamente afectada por el conflicto armado, beneficiando a más de 30.000 estudiantes de los municipios de El Tarra, Tibú, Teorama, El Carmen, San Calixto, Convención, Hacarí, Sardinata, Ocaña, El Zulia, Ábrego y La Playa.

“Le estamos cumpliendo al futuro de Colombia. En el Catatumbo transformamos los entornos escolares para sacar de la guerra a niños, niñas y jóvenes con espacios dignos y de calidad que se traducen en oportunidades reales de estudiar”, afirmó Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, quien detalló además que los recursos se enmarcan en la Conmoción Interior y el Pacto por el Catatumbo, con impactos concretos en cobertura, calidad, infraestructura y bienestar educativo.

Aulas para la paz: una apuesta de educación para el futuro

En el corazón del Catatumbo crece una apuesta de paz. El municipio de El Tarra ha sido escenario de guerra, pero también de esperanza. La construcción del Colegio - Universidad de la Ciudadela del Conocimiento tiene un 84% de avance y, según detalló el Ministerio, contará con ocho bloques dotados de laboratorios, biblioteca, planta agroindustrial, zonas de bienestar y recreación, y se convertirá en símbolo de paz y conocimiento en la región. Los planes de desarrollo educativo también se trasladaron a Sardinata. La Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco alcanza un 99% de ejecución con espacios de aprendizaje, laboratorio integrado y una planta de procesamiento de alimentos para fortalecer la formación técnica y el desarrollo productivo local.

Estas estrategias de educación se enmarcan en la estrategia “Ruta de amor por el Catatumbo”. De solo tener siete instituciones educativas en el área rural, ahora esa región del país cuenta con un portafolio integral de 126 proyectos, entre entregados, en ejecución y estructuración, incluyendo la intervención de 20 sedes del resguardo indígena Motilón Barí, beneficiando tanto a comunidades indígenas como campesinas. A esto se le suma que, a largo plazo, se espera impactar el empleo local para dinamizar la economía y el tejido social.

Nuevos estudiantes en las aulas y docentes con dignidad

Expandir la educación por todo el territorio del Catatumbo ha sido una de las principales motivaciones del Ministerio de Educación frente a la posibilidad de paz. Con esto en mente, el Gobierno se articuló con las alcaldías y las Instituciones de Educación Superior públicas, entre ellas el ISER, la Universidad Francisco de Paula Santander (sedes Ocaña y Cúcuta) y la Universidad Pedagógica Nacional, para proyectar el beneficio de 1.836 jóvenes vinculados entre 2025 y 2026 en 13 colegios de 10 municipios. Esta expansión ha permitido llevar programas académicos pertinentes a las realidades del territorio, con énfasis en desarrollo rural integral, tecnologías convergentes, ambiente y sostenibilidad, fortaleciendo capacidades locales y fomentando la permanencia de los jóvenes en su región. Esto se traduce en casos concretos en municipios como Ábrego, Convención, El Tarra, Tibú, Sardinata y Teorama, donde ya hay grupos de estudiantes rumbo a la educación superior a través de cursos en programas técnicos, tecnológicos y profesionales.

Esa ambiciosa meta que se trazó desde el Gobierno tiene una ficha clave: la docencia. Por eso, uno de los componentes principales de toda la apuesta de transformación de la educación en el Catatumbo es la dignificación de esa profesión. Según las cifras recogidas por el Ministerio de Educación, en el marco de esa estrategia, se han incorporado 804 profesores a la nueva planta definitiva. En total se invirtieron 55 mil millones en la creación de nuevos cargos que buscan garantizar atención a la primera infancia, el fortalecimiento de la educación integral y la expansión de la educación media en la región.

Un tercer pilar de la estrategia es la alimentación escolar. La Unidad de Alimentación Escolar (UAPA) asignó $38.128 millones a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) de Norte de Santander, Cúcuta y Cesar, garantizando la atención continua durante todo el calendario escolar y los recesos académicos. Esa inversión se tradujo en una cobertura del PAE en un 100 % en los municipios priorizados, beneficiando a 86.418 estudiantes de zonas rurales, urbanas, indígenas de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, El Zulia, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Puerto Santander, Los Patios, Teorama, Tibú, Villa del Rosario y San Cayetano.

Asimismo, una de las fichas clave en el desarrollo del territorio han sido los líderes y lideresas que han liderado los procesos comunitarios y sociales para hacerle frente a la guerra. “Donde antes hubo miedo y abandono, hoy hay pupitres, libros y comida caliente. La educación es la garantía más sólida para que el Catatumbo viva en paz”, concluyó el ministro Daniel Rojas Medellín, bajo la convicción de la educación es la vía principal, y la más sólida, para construir paz, cerrar brechas y aterrizar un futuro en una tierra en la que sea posible crecer y soñar.