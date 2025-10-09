Aurora lanza “Potencia Plateada”, programa que hace del envejecimiento una ventaja

Aurora lanza "Potencia Plateada": el primer programa ejecutivo de América Latina para convertir el envejecimiento poblacional en ventaja competitiva empresarial. Foto: Cortesía

Durante el Silver Summit 2025, Aurora presentó oficialmente “Potencia Plateada”, un programa ejecutivo pionero en en América Latina que busca preparar a líderes empresariales y organizaciones para transformar el cambio demográfico más profundo de la historia de la región en oportunidad de crecimiento y competitividad.

El anuncio, realizado ante 250 líderes empresariales de sectores clave como banca, seguros, retail, salud, tecnología y sector público, marca el inicio de un movimiento regional que propone un nuevo paradigma: “Envejecer no es un problema. Ignorarlo, sí”.

El contexto es urgente: en menos de 25 años, América Latina tendrá más personas mayores que adolescentes. Esta transformación redefine el consumo, el talento disponible, las ciudades, la innovación y la manera de hacer negocios en toda la región. “La mayoría de las empresas aún le dan la espalda a esta realidad”, advierte Yusleidi Serje, cofundadora de Aurora. “Potencia Plateada nace como respuesta: más que un curso, es un movimiento para que LATAM se prepare y lidere esta transformación. Una región que envejece sin prepararse se vuelve vulnerable. Una región que lo entiende y actúa, se convierte en una potencia plateada global”.

Potencia Plateada está dirigido a CEOs, vicepresidentes y gerencias de Talento Humano, Sostenibilidad, Innovación y Marketing, así como a líderes de negocio y del sector público que diseñan productos, servicios o políticas para poblaciones diversas en edad. Los participantes reciben certificación AURORA y acceso exclusivo a una comunidad de práctica regional, facilitando el networking estratégico y el intercambio de mejores prácticas entre líderes de diferentes países y sectores.

En el marco de Silver Summit 2025, Aurora también presentó el Manifiesto del Movimiento Potencia Plateada, un documento que plantea una visión clara: “Esto no es dejar atrás a los jóvenes. Es sumar generaciones, integrar saberes y construir un futuro compartido donde la edad no sea una barrera, sino la mayor ventaja de nuestra región”, señaló Estefanía Grajales, Cofundadora de Aurora.

“Este es el momento de actuar, el futuro no espera. Las empresas que entiendan esta transformación hoy serán las que lideren sus industrias mañana. Potencia Plateada es la herramienta para lograrlo”, concluye Estefanía Grajales. El Silver Summit 2025 es el principal encuentro de Colombia y la región sobre Economía Plateada, trabajo intergeneracional y longevidad como ventaja competitiva.