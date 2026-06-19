Autenticidad, detalle y permanencia: las claves de una alianza que celebra el lujo actual

La colaboración surge como una invitación a valorar aquello que trasciende las tendencias pasajeras. Foto: Cortesía

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En una época marcada por tendencias efímeras y cambios constantes en los hábitos de consumo, el concepto de lujo parece estar redefiniéndose. Más allá de los objetos exclusivos, cada vez cobra mayor relevancia la autenticidad, el criterio personal y la capacidad de construir una identidad propia. Bajo esa premisa, Johnnie Walker Blue Label y Mario Hernández anunciaron una alianza que busca destacar el estilo como una de las expresiones más representativas del lujo contemporáneo.

La iniciativa, presentada en el marco del Mes del Padre, reúne a dos marcas reconocidas por su trayectoria y por una visión compartida sobre la sofisticación. El punto de encuentro es una idea sencilla pero poderosa: mientras la moda cambia constantemente, el estilo permanece.

La colaboración surge como una invitación a valorar aquello que trasciende las tendencias pasajeras. Tanto Johnnie Walker Blue Label como Mario Hernández han construido su reputación alrededor de conceptos como la excelencia, la atención al detalle y la permanencia en el tiempo, elementos que hoy encuentran nuevas formas de conexión con consumidores que buscan experiencias más auténticas y significativas.

Por un lado, Johnnie Walker Blue Label se ha consolidado como una referencia dentro del mundo de los whiskies de lujo gracias a su excepcional rareza y al proceso de elaboración que combina tiempo, dedicación y maestría. Por otro, Mario Hernández ha desarrollado durante décadas una propuesta basada en el diseño, la artesanía y un estilo atemporal que ha logrado posicionarse como uno de los referentes de la moda y los accesorios premium en Colombia.

Según las marcas, la alianza no se limita a una acción comercial, sino que busca abrir una conversación sobre las nuevas formas de entender el lujo. Una visión en la que los objetos, los rituales cotidianos y las experiencias elegidas por cada persona se convierten en reflejos de una identidad propia y de una sensibilidad estética particular.

“Mario Hernández ha construido una visión del lujo basada en la autenticidad, el detalle y la permanencia en el tiempo. Encontramos una conexión muy natural entre esa manera de entender el estilo y el universo cultural de Johnnie Walker Blue Label, una marca que celebra a quienes han convertido su esencia en una firma personal”, afirmó Eric Strauss, director de Marketing de Diageo.

Como parte de la iniciativa, ambas compañías presentarán una selección curada de piezas de Mario Hernández inspiradas en el universo sofisticado de Johnnie Walker Blue Label. La propuesta incluirá espacios de gifting, experiencias de marca y momentos de degustación diseñados alrededor de los rituales contemporáneos de celebración y encuentro.

La colaboración llega en un contexto en el que el lujo evoluciona hacia conceptos menos ligados a la ostentación y más asociados a la autenticidad, la calidad y la experiencia. En ese escenario, Johnnie Walker Blue Label y Mario Hernández plantean una mirada donde el verdadero valor no está en seguir tendencias, sino en construir un estilo propio capaz de mantenerse vigente con el paso del tiempo.