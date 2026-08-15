Barranquilla recolecta 342 unidades de sangre para víctimas del terremoto

El alcalde Alejandro Char aseguró que su propósito es que Barranquilla brinde todo el apoyo necesario a los afectados del terremoto, y destacó la movilización de los ciudadanos para donar sangre como un acto humanitario. Foto: Cortesía Alcaldía de Barranquilla

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Los estragos generados por el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto ya supera las 10.000 personas damnificadas en zonas como Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

Ante esta crítica situación, la ayuda desde todos los rincones del país no se hace esperar, y Barranquilla ha dado una de las respuestas más contundentes con la recolección de 342 unidades de sangre, la Alcaldía de Barranquilla y el Banco Nacional de Sangre entregaron un balance positivo de la primera jornada especial que se realizó durante esta semana en diferentes puntos de la ciudad para apoyar a las personas afectadas por el terremoto en Colombia.

El alcalde Alejandro Char destacó la respuesta positiva a este llamado de solidaridad, en una primera jornada que se llevó a cabo en el edificio de la Alcaldía de Barranquilla, Paseo de Bolívar, en Barranquilla Verde y en una de las sedes de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).

“Barranquilla es solidaria y estamos haciendo todo lo necesario para llevarle alivio a los afectados. Ya hemos conseguido agua, gasolina, nuestro centro de acopio está las 24 horas recibiendo ayudas, y qué gran gesto han tenido los ciudadanos donando estas unidades de sangre. Gracias a todos los que han puesto su contribución, aún podemos seguir ayudando”, afirmó el mandatario de los barranquilleros.

Los días 18, 19 y 20 de agosto se llevará a cabo la jornada especial de donación de sangre en el primer piso de la sede de la Alcaldía Local de Riomar, ubicada en la calle 99 #53-40, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Vamos a continuar con estas jornadas, colocando otros puntos para facilitar la participación de la comunidad que quiera sumarse a todas estas acciones de apoyo y solidaridad con las familias afectadas por la emergencia”, comentó la secretaria de Salud, Stephanie Araujo.

Recuerde los requisitos para donar sangre son: