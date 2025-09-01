Bavaria, Anunciante del Año en los Effie Awards Colombia 2025 por séptimo año

Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por séptimo año consecutivo, Bavaria fue distinguida como Anunciante del Año en los Effie Awards Colombia 2025. Con un total de 20 galardones, 10 oros, 8 platas y 2 bronces, la compañía ratificó su liderazgo en la industria creativa, consolidándose como el referente de efectividad y construcción de marca más consistente del país.

La cervecera obtuvo el oro en la categoría de Reputación Corporativa con la campaña El Brillo del Futuro, de su marca Bavaria, que celebró por primera vez este máximo reconocimiento en los Effie. La iniciativa destacó un logro histórico para la compañía: la producción del 100% de sus cervezas con energía eléctrica solar, un hito que conecta directamente con su propósito de crear un futuro con más motivos para brindar y reafirma la sostenibilidad como un pilar esencial en la construcción de marca.

Además de este reconocimiento, el portafolio de Bavaria se destacó con campañas de Poker, Pony Malta y Corona, así como con su plataforma digital para clientes BEES, evidenciando la solidez, diversidad y relevancia de sus marcas en la mente y el corazón de los colombianos.

A través de un riguroso proceso de evaluación, los Effie Awards reconocieron a una industria que inspira, impulsa y demuestra el poder de las ideas que generan resultados, elevando el valor del marketing en Colombia. Más de 500 jurados analizaron 223 casos finalistas y destacaron el trabajo de los equipos detrás de las campañas más efectivas del país.

“Felicito a cada una de las agencias y marcas por su compromiso, y agradezco profundamente a nuestros jurados, cuya experiencia y dedicación garantizan que Effie Awards siga siendo el referente de la excelencia. A todos los ganadores, mi admiración, porque son la prueba de que cuando el marketing es efectivo, la industria avanza”, comentó Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA, licenciataria de Effie Awards Colombia.

Tenga en cuenta que la Asociación Nacional de Anunciantes, Anda, es licenciataria de Effie Awards Colombia, el único programa que lidera, inspira y promueve la práctica y a quienes practican la efectividad del marketing en el país, que en su edición número diecinueve contó con más de 50 categorías que honran aquellas ideas que funcionan. En Effie Awards Colombia celebramos la berraquera que mueve, impulsa y transforma a Colombia.