Belleza on-demand: la categoría premium que redefine el bienestar a domicilio en Colombia

HEFY Colombia, plataforma de belleza y bienestar a domicilio que conecta a usuarios con profesionales de belleza en Bogotá, Cali y Medellín.

En las grandes ciudades de Colombia, donde el tiempo es un bien escaso y la movilidad puede convertirse en un reto cotidiano, los servicios de belleza premium empiezan a ser la opción preferida de muchos. Caracterizado por la personalización y la calidad superior tanto del profesional como de los productos, este segmento ha tenido un crecimiento sin igual en el país, ya que se ajusta a las nuevas necesidades de consumo.

Para nadie es un secreto que los nuevos consumidores están priorizando experiencias más completas, transformaciones estéticas y servicios que integran bienestar, tecnología, personalización y sostenibilidad, incluso si ello conlleva un mayor costo. En Colombia, esta transición se acelera por factores como las cargas laborales que dejan poco tiempo libre, la congestión urbana en ciudades como Bogotá o Medellín y una búsqueda creciente de servicios de alto nivel a domicilio que eviten desplazamientos y tiempos de espera.

De acuerdo con el ranking de movilidad de TomTom, Bogotá ocupa el puesto 17 en la lista mundial, con un promedio de 119 horas al año que un trabajador pierde en trancones, mientras que Cali se ubica en la posición 23. Este panorama explica por qué los servicios beauty on-demand, es decir, “belleza bajo demanda”, han ganado tanto terreno, especialmente entre mujeres profesionales que buscan eficiencia sin sacrificar calidad.

Un ejemplo de esta tendencia lo viene impulsando HEFY Colombia, una plataforma de belleza y bienestar a domicilio que conecta a usuarios con profesionales de belleza en Bogotá, Cali y Medellín, y que anunció recientemente el lanzamiento de HEFY Premium, una nueva categoría de servicios que busca elevar los estándares del autocuidado a domicilio. La iniciativa surge en un momento en el que, según la compañía, la demanda por experiencias diferenciadas y especializadas ha crecido de manera significativa.

“Si bien seguiremos con nuestros servicios tradicionales, manejaremos servicios más personalizados, con mejores profesionales y productos más destacados en las categorías de uñas, peinados, maquillajes y masajes. En todos ellos, tendremos experiencias más completas, con profesionales expertas y productos de mayor calidad”, explica Laura Serrano, CEO y fundadora de HEFY Colombia.

Por ahora, de los 200 profesionales vinculados a la plataforma, solo 30 hacen parte del nivel Premium, aunque la meta —señala Serrano— es que todas las restantes puedan alcanzar ese sello. En ese sentido, la compañía realiza convocatorias constantes para que muchas de las profesionales de belleza adquieran nuevas habilidades.

Finalmente, este modelo busca no solo elevar la experiencia del usuario, sino también ofrecer mejores oportunidades económicas y de crecimiento para todas las prestadoras de servicios de belleza.

“Queremos que más mujeres sean conscientes de que, cuando una profesional invierte más en capacitación y ofrece mejores servicios, también merece ganar más. HEFY Premium nace para reconocer ese esfuerzo y dignificar esta profesión”, afirma Serrano, quien ha insistido en que el nuevo sello no es solo una apuesta de mercado.