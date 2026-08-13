Boyacá se suma a la campaña ‘Todos Unidos por Colombia’ con jornada de ayudas humanitarias

Los boyacenses residentes en Bogotá podrán llevar sus ayudas a la Casa de Boyacá, ubicada en la Calle 98 # 19A-67. Foto: Cortesía Gobernación de Boyacá

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Aunque muchas ciudades no se vieron afectadas de manera directa por el terremoto registrado el lunes 10 de agosto, Colombia sigue buscando al menos 496 personas desaparecidas. Así mismo, se contabilizan 40.753 familias afectadas, equivalentes a 97.515 personas.

Ante esta emergencia que vive el país tras el terremoto, Boyacá se suma a la campaña nacional ‘Todos Unidos por Colombia’, con una jornada de recolección de ayudas humanitarias liderada por la Gestora Social del departamento, Daniela Assis.

La iniciativa busca convocar la solidaridad de los boyacenses y de todas las personas que quieran aportar a las familias afectadas por esta emergencia. Entre los elementos que se están recibiendo se encuentran colchonetas, alimentos no perecederos, kits de aseo y elementos de primera necesidad que puedan ser útiles para las familias afectadas, los rescatistas y voluntarios.

En Tunja, las donaciones serán recibidas desde este martes 11 y hasta el viernes 14 de agosto, entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m., en la carpa ubicada en la entrada de la Gobernación de Boyacá.

Asimismo, los boyacenses residentes en Bogotá podrán llevar sus ayudas a la Casa de Boyacá, ubicada en la Calle 98 # 19A-67.

“Hoy Colombia nos necesita y Boyacá no puede ser indiferente. Aunque en nuestro departamento damos gracias a Dios porque no tenemos afectaciones por este terremoto, sabemos que hay familias en otros territorios que están pasando momentos muy difíciles. Por eso quiero invitar a todos los boyacenses a que nos unamos, a que donemos lo que podamos y a que demostremos, una vez más, que cuando Colombia nos necesita, Boyacá está presente”, afirmó la Gestora Social de Boyacá, Daniela Assis.

La solidaridad de Boyacá también se ha hecho presente a través de los organismos de socorro. Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil y equipos de apoyo del departamento se han desplazado hacia otras zonas del país para acompañar las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia, junto con organismos de municipios como Tunja y Sogamoso.

Las ayudas recolectadas serán organizadas y direccionadas de acuerdo con las necesidades identificadas en los territorios más afectados, en articulación con las autoridades y entidades correspondientes, con el propósito que la solidaridad de los boyacenses llegue a quienes más la necesitan.

Finalmente, la Gestora Social hizo un llamado a compartir y difundir esta información para que más personas conozcan los puntos de recolección y puedan sumarse a esta campaña nacional.