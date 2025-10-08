Bryan Adams presentará en Bogotá su gira mundial “Roll With The Punches”

Bryan Adams se presentará en Colombia. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El reconocido cantante y compositor canadiense Bryan Adams se presentará en Colombia el próximo 20 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira mundial Roll With The Punches. El espectáculo reunirá lo más reciente de su propuesta musical junto con los clásicos que han marcado su carrera.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Bryan Adams ha alcanzado el número uno en más de 40 países y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos un premio Grammy, American Music Awards, tres nominaciones a los Premios de la Academia y cinco nominaciones a los Globos de Oro. Además, ha sido distinguido como Compañero de la Orden de Canadá. Su versatilidad artística lo llevó en 2018 a co escribir las canciones de Pretty Woman: The Musical y en 2022 lanzó su decimosexto álbum de estudio, So Happy It Hurts. En 2023 regrabó algunos de sus temas más emblemáticos en el doble álbum Classics y poco después publicó una caja de tres discos con las grabaciones de su residencia en el Royal Albert Hall.

En agosto de 2024 fundó su propio sello independiente, Bad Records, estrenando con una edición limitada en vinilo de 7’’, un sencillo digital y un video con los temas Rock And Roll Hell y War Machine. Su nuevo álbum, también titulado Roll With The Punches, fue publicado en agosto de este año, entre las canciones que hacen parte de este disco se encuentra A Little More Understanding, una canción con un mensaje de empatía envuelto en el sonido de rock clásico que caracteriza al artista.

El concierto en Bogotá formará parte de la segunda etapa de esta nueva gira internacional que llevará a Bryan Adams por escenarios de Norteamérica, Europa y otras regiones, y en la que interpretará tanto material inédito como sus canciones más recordadas. Las entradas estarán disponibles en Tuboleta en etapa de preventa exclusiva para clientes Movistar a partir del 14 de octubre a las 10:00 a.m., y desde el 16 de octubre disponible para público general.