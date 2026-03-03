¿Busca cómo ayudar? Compraleacordoba.com impulsa a emprendedores afectados por inundaciones

Compraleacordoba.com funciona como un puente directo entre quienes quieren apoyar y quienes hoy necesitan reconstruir sus negocios. Foto: Cortesía Inter Rapidísimo

Las lluvias extraordinarias y el desbordamiento de los ríos han dejado a Córdoba bajo el agua y en medio de una emergencia prolongada. Detrás de las cifras hay historias de familias que lo perdieron casi todo: negocios construidos con años de esfuerzo, inventarios levantados peso a peso y sueños que parecían firmes hasta que llegó la inundación. La situación sigue siendo compleja y miles de personas necesitan apoyo para volver a empezar.

Pensando en ellos, Inter Rapidísimo creó Compraleacordoba.com, un marketplace solidario que busca impulsar la reactivación económica de los emprendedores damnificados en el departamento. La invitación es sencilla pero poderosa: comprar para ayudar. Cada producto adquirido es una oportunidad para que un negocio vuelva a abrir sus puertas y una familia recupere la esperanza. A esta causa se sumó El Espectador como aliado de medios, amplificando el llamado a la solidaridad.

Compraleacordoba.com funciona como un puente directo entre quienes desean aportar y quienes hoy luchan por reconstruir sus emprendimientos. A través del sitio web, cualquier persona puede adquirir productos de los comercios vinculados, con envío gratuito y la garantía de que el 100 % del dinero recaudado llegará directamente a manos de los emprendedores. Aquí, cada compra tiene un propósito.

Uno de ellos es don Calixto, dueño de Papelería Calixto, un negocio con más de 18 años de historia en el barrio El Dorado de Montería. Junto a su esposa, había logrado construir un inventario superior a los COP 50 millones en agendas, balones y artículos para el hogar. Todo era fruto de años de trabajo constante. Sin embargo, tras la inundación, su local quedó prácticamente destruido. Con la ayuda de vecinos y miembros de la comunidad, intentaron rescatar parte de la mercancía en canoas, pero las pérdidas fueron profundas.

Hoy, iniciativas como Compraleacordoba.com representan más que una vitrina digital: son una oportunidad real para que historias como la de don Calixto no se hundan. Con el apoyo de todos, Córdoba puede volver a levantarse y sus emprendedores podrán reconstruir no solo sus negocios, sino también sus sueños.

