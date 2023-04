¿Busca televisor con características diferenciales? Recomendaciones

The Serif es elegante en todas sus perspectivas y es capaz de decorar cualquier espacio. Foto: Cortesía Samsung

Los gustos y necesidades de los colombianos para adaptar los espacios de casa han evolucionado. Cada vez es más frecuente buscar dispositivos que se puedan personalizar y reflejen el estilo de vida de cada uno.

En el caso de los televisores, hoy es posible encontrar dispositivos que se integren en el espacio como parte de la decoración y reflejen el estilo, gustos y necesidades de cada persona, pero a la vez ofreciendo los más altos estándares de imagen y sonido, para generar experiencias de entretenimiento de un nivel superior.

Samsung ha desarrollado un completo portafolio de televisores y pantallas Lifestyle, los cuales han sido concebidos para ser cada vez más estéticos y adaptables para los diferentes espacios y necesidades en el hogar. Estos dispositivos se caracterizan por su diseño elegante y minimalista, con bordes delgados y materiales de alta calidad, y funcionalidades innovadoras.

Los televisores y pantallas Lifestyle -además de su diseño- ofrecen características diferenciales frente a los televisores convencionales, como la capacidad de mimetizarse en el espacio, ser personalizables y brindar opciones de arte y diseño.

“Como marca líder en el mercado de TV por más de 17 años a nivel global, seguimos explorando nuevas posibilidades, características y funcionalidades para garantizar que los usuarios disfruten de un TV versátil, innovador y lleno de estilo. En Colombia, contamos con un portafolio compuesto por seis TVs y proyectores de la categoría Lifestyle (The Frame, The Freestyle, The Serif, The Premiere, The Terrace y The Sero). Por lo que, en línea con esta tendencia, creamos Samsung Lifestyle TV House, con el objetivo de construir una casa llena de experiencias, donde cada espacio estará equipado con un televisor de estilo de vida que se adapta a diferentes usos”, afirma Andrés Ovalle, director de Visual Display de Samsung Colombia.

Adicionalmente, Samsung a través de su estrategia Everyday Sustainability ha trabajado para minimizar el impacto al medio ambiente. “En Samsung trabajamos para ayudar a reducir el impacto de la industria en nuestro planeta; por esta razón, desde hace varios años hemos implementado estrategias que permitan llevar a los consumidores productos más amigables con el medio ambiente. Los productos del portafolio de Lifestyle vienen en cajas Eco, con bajo porcentaje de tintas y con la posibilidad de convertirse en artículos de decoración; nuestros controles remotos han sido rediseñados para eliminar por completo el uso de las baterías y reemplazarlas con celdas que se recargan con luz ambiente o la señal inalámbrica del Wifi. Finalmente, año a año, reutilizamos plástico en la fabricación de nuestros productos”, destaca Joe Lee, presidente de Samsung Colombia.

En este sentido, estas son las diversas opciones de dispositivos que encontrará en la Lifestyle TV House, las cuales ofrecen características de diseño excepcionales para cada espacio de la casa:

The Frame: personalizable y elegante

En 2019 Samsung presentó en Colombia The Frame, el primer TV Lifestyle que permite personalizar el hogar. Desde su llegada al mercado ha despertado el interés de los usuarios al ser un televisor versátil y elegante. De hecho, 2022, The Frame fue el TV Lifestyle preferido por los colombianos, representando 64 % de la categoría en ventas.

Gracias a su novedoso y amplio catálogo de Arte, el usuario puede escoger entre más de 1.700 obras de su galería digital, la cual cuenta con pinturas y fotografías de reconocidos artistas de los más representativos museos del mundo; de esta manera, al apagar el TV, éste parecerá un cuadro.

The Frame puede ser personalizado con marcos magnéticos intercambiables de diferentes colores y estilos, y ser instalado en un soporte pared como si fuera un cuadro o sobre un soporte para mesa.

The Freestyle: ligero y portable con sistema Smart

En 2022 Samsung marcó un hito al llevar la experiencia Smart a otros ángulos. The Freestyle es el primer proyector portable de la compañía, un atractivo y novedoso centro de entretenimiento que pesa menos de un kilo e integra el sistema Smart de Tizen. Ofrece un sistema de sonido intenso de 360° de 5W y una rotación de 180º que permite proyectar sobre cualquier superficie, pared o techo.

Gracias a su auto calibración de imagen, los usuarios disfrutan de una imagen en calidad Full HD de hasta 100″ de acuerdo con su posición.

En un año, The Freestyle ha registrado un importante posicionamiento en la categoría Lifestyle, pues su portabilidad lo hace único.

The Serif: el primero con galería propia de arte NFT

Con el auge del metaverso y las obras digitales, Samsung se convirtió en la primera marca de TVs en tener su propia galería de arte NFT, la cual puede ser alojada y proyectada en The Serif. Este televisor es estéticamente novedoso, cuenta con un soporte tipo caballete o puede ser puesto sobre una mesa.

Al ser visto de manera lateral se puede apreciar su diseño elegante y alegórico a la caligrafía serifa de la letra “i”.

The Terrace: el ideal para exteriores

Con el propósito de acompañar a los usuarios con el mejor entretenimiento dentro o fuera de casa, Samsung desarrolló The Terrace.

Este televisor es ideal para ambientes exteriores gracias su resistencia IP55 al agua, polvo y calor; pantalla antirreflejo y un brillo realmente alto con 2.000 nits; de esta manera, se convierte en el Smart TV ideal para disfrutar del partido del domingo en la tarde en el jardín o terraza.

The Premiere: la mejor experiencia de cine en casa

La categoría de Pantallas Lifestyle de Samsung se caracteriza por su diversidad y adaptabilidad para los diferentes espacios del hogar; por esta razón, los colombianos podrán encontrar la opción ideal para tener en casa la mejor experiencia de cine en casa con el proyector de corto alcance The Premiere.

Este dispositivo es ideal para quienes disfrutan de una imagen en grande y de calidad. Dependiendo de su ubicación, este puede proyectar una imagen de hasta 120″ en calidad 4K con colores nítidos gracias a su proyector laser de corto alcance; además, incorpora un sistema de altavoces de 2,2 canales y 30 watts con woofers integrados.

Productos Ecoamigable

La categoría de pantallas Lifestyle de Samsung también se caracteriza por sus iniciativas amigables con el medio ambiente:

Certificación Carbon Trust: El portafolio Lifestyle cuenta con la certificación Carbon Trust que garantiza que las estrategias que se usan para producir, distribuir y comercializar los televisores minimicen la huella de carbono.

Energía renovable: Está comprobado que las personas consumen entre 1,9 y 2,5 juegos de baterías al año, las cuales son una fuente de contaminación. La mayoría de los televisores y pantallas de la categoría Lifestyle tienen con un eco control que no necesita baterías, pues se recargan con la luz solar.

Empaques eco amigables: Los empaques de los televisores Samsung han evolucionado. Para este año las cajas tendrán menos impresiones, lo cual genera que la disposición final de los cartones sea más fácil de reutilizar. La cinta para sellar será de papel y las grapas metálicas ya no se usarán. Además, el tiempo de producción de las cajas es menor lo cual representa en un ahorro energético.

Empaques reutilizables: Las propuestas de valor más fuertes de la categoría Lifestyle es la personalización y adaptabilidad. Tanto el producto como el empaque cumplen con esta característica. Las cajas pueden ser reutilizadas para hacer estructuras funcionales como casas de gatos, mesas pequeñas u organizadores.

Samsung Lifestyle Week

Para quienes quieran renovar sus TVs por dispositivos de la categoría Lifestyle, lo podrán hacer en la Lifestyle Week de Samsung, en donde encontrarán los dispositivos a precios especiales en la Tienda Oficial de samsung.com/co y grandes superficies.